Nước chảy xiết kéo theo đất sỏi khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Theo người dân sống tại tổ 2, khu 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), trận mưa lớn vào đêm 4/8 và rạng sáng 5/8 đã kéo theo bùn đất và đá từ dự án trên đồi cao của Tập đoàn FLC tràn xuống khiến nhà ở, tài sản của một số hộ dân bị ngập nước, bùn, đất đá và bị hư hại.Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 10 hộ dân tại các tổ thuộc khu 5, khu 7a, khu 7b thuộc phường Hồng Hải đã bị ảnh hưởng do nước, bùn đất tràn vào nhà.Tại tuyến ngõ 11, tổ 2, khu 5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, mưa lớn khiến nước lũ mang theo đất đá từ trên đồi xối xả tràn xuống nhà dân gây ngập lụt. Bùn, đất đá che lấp các mặt cống khiến mặt đường bị ngập khoảng 5-10 cm.Một số nhà dân, nước và bùn đất tràn vào nhà ngay trong đêm khiến nhiều đồ đạc bị hư hại, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Có hộ dân đã phải di dời đến nơi an toàn.Ngay khi nhận được tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, lực lượng dân phòng địa phương đã có mặt tại hiện trường để giúp người dân khắc phục sự cố này.Đến khoảng 9 giờ ngày 5/8, tại thành phố Hạ Long mưa đã giảm, các lực lượng chức năng của địa phương cùng với công nhân và thiết bị của Tập đoàn FLC đã tiến hành khơi thông dòng chảy, nhanh chóng giúp người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.Ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, do đơn vị thi công của Tập đoàn FLC không có kinh nghiệm khiến dòng nước bị tụ thủy, khi lái dòng chảy bị bục 1 điểm khiến nước tràn xuống phía dưới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra và yêu cầu Tập đoàn FLC kiểm tra toàn diện các điểm thi công. Đến trưa 5/8, sự cố đã được khắc