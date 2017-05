Khách tham quan Đại nội Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Huế đã đón 280.000 lượt khách đến tham quan, du lịch; trong đó có 68.000 lượt khách nước ngoài, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.Thị trường khách quốc tế đến Huế trong dịp này dẫn đầu vẫn là từ các nước như Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan, Đức, Hà Lan, Australia, Italy, Canada...Các khách sạn, khách ở gần kín chỗ trong dịp lễ, công suất phòng khách sạn từ 3 sao trở lên bình quân đạt hơn 70%, (chưa kể khách tự do đến đặt phòng thêm trong những ngày lễ).Đặc biệt các ngày từ 29/4-1/5, công suất phòng bình quân trên 95%, các khách sạn 3 sao và 5 sao hầu như không còn chỗ trống.Đáng chú ý, dịp này do thời tiết nắng nóng nên biển Thuận An đã có khoảng 12.000 lượt khách/ngày trong những ngày nghỉ lễ đến tắm và thưởng thức các món ăn hải sản. Đây là tín hiệu tốt từ sau sự cố môi trường biển đến nay.Tại các quán, nhà hàng phục vụ ăn uống ở bãi tắm Thuận An như Hương Biển, Như Ý... đều không còn chỗ trống. Các món ăn hải sản như cua, tôm, mực, ghẹ... được du khách thưởng thức mà không còn cảm giác e ngại như thời gian trước.Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết từ khi Đại nội Huế mở cửa đón khách về đêm bắt đầu từ ngày 22/4 vừa qua, mỗi tối di tích này đón từ 4.000 đến 9.000 khách vào tham quan; riêng ngày 30/4 và 1/5 có tới 30.249 lượt khách, trong đó có hơn 9.000 lượt khách quốc tế.Khách đến tham quan khu di sản Huế trong dịp này cũng được hưởng các ưu đãi đặc biệt như miễn vé tham quan Đại Nội về đêm cho khách tham quan người địa phương, các nhà đầu tư tại Huế, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; giảm 50% vé tham quan về đêm cho du khách đã tham quan Đại Nội ban ngày và có nhu cầu tiếp tục tham quan Đại Nội về đêm.Trọng dịp này du khách cũng được miễn vé tham quan lăng Thiệu Trị và cung An Định khi mua vé tuyến 3 điểm Hoàng cung-lăng Minh Mạng-lăng Khải Định; miễn vé tham quan các điểm còn lại (lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị, điện Hòn Chén và cung An Định) khi mua vé tuyến 4 điểm (Hoàng cung-lăng Minh Mạng-lăng Tự Đức-lăng Khải Định), vé có giá trị trong 2 ngày.Theo ông Phan Thanh Hải, năm nay, lượng khách tăng một phần do kỳ nghỉ lễ trùng với sự kiện Festival Nghề truyền thống Huế 2017 (diễn ra từ 28/4 đến 2/5).Các hoạt động chính của Festival Nghề truyền thống Huế 2017 thu hút nhiều du khách và người dân địa phương như Lễ hội áo dài "Hội họa Huế với áo dài" tại cầu Trường Tiền, Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tôn vinh nghệ nhân, làng nghề truyền thống của Huế và các địa phương (công viên Lý Tự Trọng, đường Lê Lợi).Cùng với các hoạt động trên còn có Lễ hội khinh khí cầu (quảng trường Ngọ Môn-Kỳ Đài), Bảo tàng nghề thêu tại Cơ sở XQ Cổ độ (đường Phạm Hồng Thái), Không gian ẩm thực Ba Miền (tại Công viên 3/2, đường Lê Lợi), Lễ hội Ẩm thực Huế (công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo), Không gian ẩm thực chay (Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu quán); các hoạt động quảng bá du lịch của các địa phương liên kết (Đà Nẵng-Quảng Nam-Hà Nội) tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu…Dịp này, ngành du lịch Thừa Thiên-Huế còn có nhiều hoạt động kích cầu khác như xây dựng và triển khai chuỗi sản phẩm du lịch, giải trí của các đơn vị lữ hành và cung cấp dịch vụ điểm đến ở Huế.Tour tham quan, thưởng thức món ăn Huế và ca Huế trên Ngự thuyền Long Quan (Emperor Dragon Boat), tour khám phá di tích và đồng quê bằng xe vespa cổ hoặc bằng xe đạp, tour du lịch cộng đồng tại cầu ngói Thanh Toàn, tham quan làng cổ Phước Tích, tour ngắm hoàng hôn trên phá Tam Giang, tắm suối khoáng nóng và các trò chơi mạo hiểm ở khu Alba Thanh Tân, hoạt động du lịch biển (tắm biển, hoạt động giải trí: cano nước, thuyền kéo phao) ở Lăng Cô... cũng thu hút khá đông du khách./.