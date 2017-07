Khu vực check-in tự động nhà ga T4 của sân bay Changi, đã hoàn thiện và chờ đưa vào vận hành khai thác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Thị phần hành khách của Vietnam Airlines qua các năm.

Ngay sau khi sân bay Changi công bố về nhà ga hành khách T4 sắp đưa vào khai thác, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chuẩn bị các thủ tục khai thác và chuyển sang hoạt động nhà ga này trong thời gian tới đây.Theo đại diện sân bay Changi, nhà ga hành khách T4 đem lại một trải nghiệm du lịch mới viết thiết kế chuyên biệt và việc vận dụng công nghệ cách tân. T4 sẽ là nhà ga đầu tiên tại sân bay Changi cung cấp cho hành khách dịch vụ hành trình nhanh và liên tục (FAST) hoàn chỉnh.Nhà ga T4 có tổng diện tích sàn 225.000m2 gồm nhà ga 2 tầng, các bãi đỗ xe và sân đỗ taxi. Dự án này đã hoàn thành sau 3 năm xây dựng. Mặc dù quy mô nhà ga T4 chỉ bằng một nửa nhà ga T3 nhưng các nhà hoạch định và thiết kế T4 đã cố gắng xây dựng một nhà ga với sức chứa 16 triệu lượt khách mỗi năm, bằng 2/3 sức chứa của nhà ga T3.Nhờ việc áp dụng sâu rộng công nghệ, trong đó có phần mềm nhận diện khuôn mặt, hành khách làm thủ tục sẽ trải nghiệm du lịch, tận hưởng sự linh hoạt khi làm thủ tục theo cách thuận tiện nhất mà không phải đợi quầy dịch vụ mở cửa. Về lâu dài, việc này sẽ nâng cao năng suất hiệu quả vận hành và tăng hiệu suất với việc tiết kiệm dự kiến khoảng 20% nhân lực, khi công tác vận hành đã đi vào ổn định.Thiết kế bên trong T4 dựa theo thiết kế cánh hoa đối xứng, lấy cảm hứng từ hoa lan. Mô típ hiện đại này xuất hiện khắp nơi tại nhiều vị trí trong nhà ga như trên các hệ cửa trời, sàn đá hoa và thảm cùng với môi trường tự nhiên nhiều cây cối (dọc hành lang lên máy bay có tới 160 cây xanh) nhằm tạo nên một thiết kế nhất quán góp phần tạo nên nét chuyên biệt, đặc sắc cho nhà ga này.Chưa kể, bộ sưu tập nghệ thuật của T4 được bài trí một cách khoa học, đa dạng giữa nghệ thuật đương đại của các họa sỹ trong và ngoài nước; kết hợp tạo thành chuỗi hội tụ nghệ thuật và du lịch.Bà Poh Li San, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cảng hàng không Changi (CAG), Phòng quản lý chương trình T4 cho biết, ý tưởng nhà ga T4 được đưa ra với tầm nhìn thay đổi quan niệm đi lại, đẩy lùi các ranh giới. CAG mong đợi được chào đón công chúng tới khu nhà mở của Changi vào tháng Tám này và chào đón hành khách khi nhà ga này mở cửa vận hành vào cuối năm nay.Được biết,Vietnam Airlines là một trong số 9 hãng hàng không sẽ hoạt động tại T4 gồm Air Asia Grpup (4 hãng bay), Cathay Pacific, Cebu Pacific, Korean Air, Spring Airlines. Dự tính, các hãng bay này phục vụ tổng cộng 8 triệu hành khách tại sân bay Changi mỗi năm.Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Singapore từ ngày 1/7/1995 với tần suất 2 chuyến/tuần. Đến hết năm 1995, trên các đường bay giữa Việt Nam và Singapore chuyên chở được trên 226.000 lượt khách. Trong đó, Vietnam Airlines chuyên chở được khoảng 95.000 lượt khách, đạt tốc độ tăng trưởng 25%.Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác Hà Nội-Singapore với tần suất 14 chuyến/tuần và Thành phố Hồ Chí Minh-Singapore với tần suất 21 chuyến/tuần bằng máy bay A321 (184 ghế).Đánh giá cao những thuận lợi khi chuyển sang nhà ga mới để khai thác, đại diện Vietnam Airlines nhìn nhận, thiết kế, cấu trúc nhà ga T4 hiện đại, đảm bảo cải thiện chất lượng dịch vụ như rút ngắn khoảng cách/thời gian di chuyển cho khách trong nội bộ nhà ga trong quá trình thực hiện các thủ tục tại sân bay, băng chuyền hành lý, hệ thống self check-in, phòng khách hạng thương gia sang trọng, hệ thống soi chiếu an ninh hiện đại, hệ thống tự làm thủ tục xuất nhập cảnh dành cho khách quốc tịch Singapore…“Nhà ga T4 còn áp dụng tối đa công nghệ hiện đại và hệ thống tự động để tiết kiệm tối đa thời gian cho hành khách như: hệ thống tự động check​-in, xuất nhập cảnh, soi chiếu an ninh, boarding… Hệ thống xe bus kết nối với các nhà ga còn lại (land-side và air​-side) hiện đại, thuận lợi (5 phút/chuyến), thời gian di chuyển khoảng 5 phút, mang lại sự thuận tiện cho hành khách nối chuyến từ T4 đến các nhà ga xa nhất,” đại diện Vietnam Airlines nói.Cùng với T4, tổng năng lực xử lý của sân bay Changi sẽ được tăng lên 82 triệu hành khách mỗi năm. Do đó, các nhà ga của Changi sẽ có thêm năng lực để hỗ trợ kế hoạch phát triển của tất cả các hãng hàng không.Sân bay Changi là sân bay đông khách thứ 6 trên thế giới xét về việc lưu thông quốc tế. Trong năm 2016, sân bay này đã phục vụ lượng khách kỷ lục là 58,7 triệu khách từ khắp nơi trên thế giới.Với hơn 100 hãng hàng không giúp kết nối đến 380 thành phố trên khắp thế giới, mỗi tuần, sân bay Changi xử lý được khoảng 7.000 chuyến bay, tương đương khoảng 90 giây một chuyến bay./.