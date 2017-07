Nhiều hành khách phải xếp hàng chờ đợi để nhập cảnh. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Hàng trăm hành khách bay từ nuớc ngoài đến Việt Nam đã bị ách tắc tại cửa nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào chiều nay (27/8) do hệ thống máy tính tại khu vực cửa khẩu gặp sự cố.Sự cố xảy ra vào thời điểm khoảng 17 giờ 15 phút chiều 28/7. Đến lúc hơn 19 giờ tối cùng ngày, các cửa làm thủ tục đã trở lại hoạt động.Nhiều hành khách từ nước ngoài đến Việt Nam tỏ ra rất mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu vẫn chưa thể làm thủ tục nhập cảnh. Các hãng hàng không có khách bay nối chuyến phải tìm khách để xin làm thủ tục trước để khách kịp chuyến bay.Một công an phụ trách cửa khẩu nhập cảnh cho biết, nguyên nhân do hệ thống máy tính tại khu vực cửa khẩu gặp sự cố, không có dữ liệu để làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách. Vì thế, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ để khắc phục tạm thời./.