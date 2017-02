Năm chữ "Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Tín" được trình diễn lại bằng chữ Hán. (Ảnh: Khánh Vy/TTXVN)

Sáng 1/2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu), lễ khai bút đầu Xuân Đinh Dậu 2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng huyện Thanh Trì tổ chức trang trọng tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đông đảo nhân dân và các cháu học sinh đã tham dự lễ khai bút.Trước lễ khai bút, các đại biểu đã dâng hưởng tưởng nhớ và tri ân công đức của Tiên triết, Đức Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, đồng thời báo cáo thành tích năm học vừa qua của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội.Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hữu Độ khẳng định: Lễ khai bút đầu Xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa của một dân tộc có truyền thống hiếu học. Đây là việc làm thiết thực của ngành giáo dục Thủ đô và huyện Thanh Trì nhằm thực hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc.Việc tổ chức lễ khai bút đầu Xuân tại đình thờ thầy Chu Văn An còn mang ý nghĩa để ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô và huyện Thanh Trì được tri ân, bày tỏ lòng kính trọng đức Thầy, người đã có công cao, đức lớn trong việc phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước. Sự liêm khiết, chính trực và công tâm của thầy Chu Văn An cũng nhắc nhở những thế hệ nhà giáo luôn vì sự tiến bộ của giáo dục, vì mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực. Toàn ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô quyết tâm nối chí người xưa: Thầy mẫu mực, trò ra sức luyện rèn, chăm ngoan; nhớ người xưa mà xây đắp nền Nhân, ăn quả phải vun trồng cây Đức.Năm nay, chữ được lựa chọn để khai bút là: “Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm” là năm điều Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện Thanh Trì đã thực hiện nghi lễ khai bút bằng chữ Quốc ngữ. Các chữ này ngay sau đó được một nhà thư pháp viết bằng chữ Hán để giới thiệu nguyên gốc đến mọi người.Ngày sau lễ khai bút, rất đông người dân và học sinh xếp hàng vào đình thờ Tiên triết Chu Văn An xin chữ. Em Đinh Quỳnh Như, sinh viên Trường Đại học Sư phạm 2, hiện trú tại xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cho biết: Đầu năm nào em cũng đến đình xin chữ với mong muốn học hành thành đạt, may mắn trong cuộc sống. Mọi năm em thường xin chữ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám trước, sau đó về đình thờ thầy Chu Văn An xin chữ, nhưng năm nay em chỉ chọn đình để xin chữ đầu năm.Cũng trong dòng người đang xếp hàng vào đình xin chữ, vợ chồng chị Bùi Thị Phượng, trú tại xóm Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, đưa hai con đến xin chữ thầy Chu Văn An với ước muốn các con học giỏi, ngoan ngoãn, gia đình được bình an. Con trai chị học lớp 4, con gái học lớp 2 tại Trường tiểu học Thanh Liệt cũng rất hứng khởi khi được bố mẹ đưa đến đình xin chữ.Đối với người Việt, bút là công cụ gắn bó với đời sống trí tuệ và tâm hồn, trở thành một biểu tượng thiêng liêng. Khai bút là khai chữ, khai tâm, khai trí, khai nghề, khai nghiệp… Khai bút cũng là tự nhắc nhủ mình, nhắc nhủ mọi người luôn mong muốn, hy vọng, hạnh phúc, phát đạt, mở mang, hướng thiện và cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp đến với mỗi người trong năm mới./.