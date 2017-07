Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 38 về vấn đề ma túy.Theo báo cáo, khu vực Đông Á và Đông Nam Á hiện có hơn 3 triệu người sử dụng heroin và hơn 5 triệu người sử dụng ma túy tổng hợp.Bên cạnh đó, sự xuất hiện và gia tăng sử dụng các chất hướng thần mới từ năm 2009 đến nay đang là thách thức lớn cho các quốc gia thành viên ASEAN. Khu vực Tam giác vàng vẫn là "điểm nóng" về trồng cây thuốc phiện và sản xuất ma túy tổng hợp.Ngoài ra, ASEAN còn chịu tác động không nhỏ của hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ các khu vực khác trên thế giới. Khu vực Đông Á và Đông Nam Á đang đứng trước nguy cơ tái trồng cây có chứa chất ma túy.Trong bối cảnh đó, nhằm thực hiện “Cam kết chung đấu tranh và ứng phó một cách hiệu quả với vấn đề ma túy thế giới," ASEAN có cách tiếp cận cân bằng trong chính sách về ma túy, lấy yếu tố con người làm trung tâm.Năm 2016, Cộng đồng chung ASEAN đã thông qua Kế hoạch hành động về phòng, chống ma túy giai đoạn 2016-2025 "Phấn đấu bảo vệ Cộng đồng ASEAN chống tệ nạn ma túy."Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh không đứng ngoài cuộc chiến cam go với vấn nạn ma túy của khu vực, Việt Nam đang từng bước đấu tranh với tội phạm ma túy bằng nhóm các giải pháp đồng bộ về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại ma túy, cũng như kiện toàn hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.Đồng thời, Việt Nam tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma túy; đa dạng và xã hội hóa các mô hình điều trị cai nghiện và quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; triệt phá và thay thế cây có chứa chất ma túy.Ngoài những nỗ lực trong nước, Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với các nước trong ASEAN cũng như với các đối tác của ASEAN, nhất là với các nước láng giềng.Trong hợp tác ASEAN, Việt Nam nhất quán phương châm "tích cực, chủ động và có trách nhiệm"; tích cực chung tay cùng ASEAN giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp, những thách thức của vấn đề phòng, chống ma túy và tội phạm có tổ chức liên quan, đe dọa an ninh, ổn định khu vực, góp phần nâng cao vị thế của ASEAN trong bối cảnh mới>Việt Nam chủ động đề xuất các sáng kiến và ý tưởng mới có tính khả thi nhằm thúc đẩy hợp tác và tăng cường liên kết nội khối ASEAN cũng như mở rộng quan hệ đối ngoại; có trách nhiệm cùng ASEAN nỗ lực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các thỏa thuận và cam kết đã đề ra với ưu tiên hàng đầu là xây dựng thành công một Cộng đồng vững mạnh, thống nhất và gắn kết.Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh Việt Nam tin tưởng rằng kết quả của Hội nghị lần này sẽ góp phần thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN trong phòng, chống ma túy giai đoạn 2016-2025, đặc biệt chuẩn bị và hướng tới Hội nghị cấp Bộ trưởng của ASEAN về vấn đề ma túy năm 2018 tại Việt Nam.Hội nghị diễn ra đến ngày 27/7./.