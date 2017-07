Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc liên hoan. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Toàn cảnh lễ khai mạc liên hoan. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017,” Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ IV đã diễn ra chiều 17/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Tài chính và Kiểm toán Quốc hội Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Vilayvong Butdakham; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Đại diện Tổng hội, Thành hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; cùng đông đảo đại diện các cơ quan ban ngành của Lào...Phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ IV, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng là mối quan hệ hiếm có trên thế giới, đây là tài sản vô giá, là quy luật của sự tồn tại và phát triển của hai nước, một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của hai nước.Phó Thủ tướng Lào Sonxay khẳng định, cho dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, nhưng tình nghĩa thủy chung, trong sáng giữa hai nước vẫn không ngừng phát triển và ngày càng đơm hoa kết trái; Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào coi Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam là bước ngoặt lịch sử trọng đại, là kết tinh của thành quả đấu tranh cách mạng của hai nước.Phó Thủ tướng Sonxay Siphandone nhấn mạnh, công tác ngoại giao nhân dân và hoạt động của Hội hữu nghị Lào-Việt có vai trò quan trọng góp phần bảo vệ và phát huy tình đoàn kết Lào-Việt, trước tình hình mới, Hội hữu nghị hai nước cần tiếp tục gánh vác trọng trách, nhiệm vụ và vai trò cầu nối vững chắc cho mối quan hệ hai nước; giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, biết được sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước để thế hệ trẻ hiểu được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.Trong phát biểu của mình, ông Trần Văn Túy cho rằng mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào được tôi luyện, được hun đúc bằng xương máu và công sức của hàng vạn người con Việt Nam và Lào đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của mỗi nước, vì tình hữu nghị, đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết câu thơ nổi tiếng “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long,” còn Chủ tịch Kaysone Phomvihane thì khẳng định “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông.”Ông Trần Văn Túy cho biết nhìn lại quãng thời gian 55 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, hai nước tự hào và vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố, đổi mới, phát triển sâu rộng và nâng lên tầm cao mới, góp phần quan trọng, thiết thực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, khẳng định trong từng bước đi lên, từng thắng lợi của cách mạng mỗi nước đều có sự đồng tâm hiệp lực, chung tay đóng góp tích cực của hai bên làm cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng thêm keo sơn, bền chặt và không ngừng đơm hoa kết trái.Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào cũng nhấn mạnh "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017” cùng với việc kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào, hai mốc son trong lịch sử quan hệ Việt-Lào, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với việc củng cố và thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; là dịp để hai nước cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang và nhận thức sâu sắc thêm về tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của mối quan hệ đặc biệt đó, coi đây là nhân tố quan trọng bảo đảm sự phát triển của mỗi nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào; khẳng định Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước Lào-Việt Nam lần này được tổ chức trên đất nước Lào tươi đẹp cũng chính là một cố gắng chung, một biện pháp thiết thực để cùng góp sức vào việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam./.