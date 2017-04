Năm đầu tuyển sinh (2017-2018), nhà trường chỉ tiếp nhận các lớp 1,2 (cấp 1); lớp 6,7 (cấp 2) và lớp 10 (cấp 3). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Học sinh trường TH School đang thực hành bài học trong phòng thí nghiệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Không gian xanh là một trong những ưu thế của TH School khi tọa lạc giữa khu đất “vàng.” (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Học phí 400-500 triệu đồng mỗi năm là số tiền “trên trời” đối với nhiều gia đình nhưng cũng không ít nhà, mức chi phí như vậy cũng "không thành vấn đề," khi cho 2-3 con cùng học.Ở Hà Nội, những ngôi trường quốc tế học phí ở mức “con nhà giàu” như thế cũng không phải là hiếm. Thế nhưng, một ngôi trường mới mọc trên phố Chùa Bộc, nhuộm màu hồng, với thương hiệu quen thuộc của một sản phẩm sữa Việt Nam lại khiến người ta tò mò.Tiếp xúc để xin thông tin về ngôi trường sừng sững nơi góc phố Chùa Bộc có tên TH School không phải việc khó, thậm chí nếu muốn chụp ảnh, quay video clip, nhà trường luôn sẵn sàng chào đón.Thế nhưng, vì muốn có một trải nghiệm khác, phóng viên VietnamPlus trong vai những phụ huynh đi tìm chỗ học cho con, đã tìm tới ngôi trường sặc sỡ giữa lòng Hà Nội để "tận tai" nghe những thông tin một cách gần gũi nhất.Câu chuyện về cách dạy và cách học tại ngôi trường của người đàn bà quyền lực nhất TH True Milk Đoàn Thái Hương qua lời giới thiệu của một nữ nhân viên tư vấn khá thú vị, với những người trước nay chỉ có thâm niên học tại các trường công.Ví dụ cụ thể về chương trình học với các học sinh lớp 7-8, nhân viên này cho hay, TH School sẽ các em dạy theo chương trình IMYC (International Middle Years Curriculum). Đây là chương trình theo giáo trình của Anh dành cho các học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi từ 11 tới 14 tuổi.Người này lý giải, đây là lứa tuổi vị thành niên với nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Bởi vậy, chương trình được thiết kế nhằm đảm bảo trẻ không có cảm giác “bị học” hay “ép học” mà quan trọng hơn là “được học,” chủ động học.Những chương trình tương tự như trên tất nhiên không có phần xa lạ so với nhiều ngôi trường quốc tế khác. Tuy nhiên khi giải thích cặn kẽ hơn, người phụ nữ này đã chỉ ra, cách học với nhiều lớp sẽ thực hiện theo chủ đề. Thêm vào đó, mỗi chủ đề lại có cách học khác nhau, song đảm bảo cho học sinh tự tìm hiểu vấn đề một cách sâu sắc.Đưa chúng tôi tới lớp học của các em học sinh cấp 1, nữ tư vấn viên chỉ vào đống hình ảnh các con vật đủ màu sắc trên bàn và bảo đây là một trong những bài tập đặt ra cho các bé.“Các con sẽ tự ghép các hình ảnh vào nhóm. Có bạn ghép động vật có vú với nhau hay động vât thân mềm hay động vật ăn thịt. Thế nhưng, cũng có bạn lại ghép theo nhóm: động vật có lông, động vật có mỏ hay những con vật cùng ngủ ngày hoặc những loài cùng biết bay…,” bạn này nói.Theo phương thức giáo dục này, điều quan trọng là giáo viên sẽ khuyến khích các con về việc chia nhóm các loại động vật theo tư duy của từng người. Thầy, cô giáo chỉ chỉnh sửa lại những thông tin về mỗi loại động vật cho chính xác. Các em sẽ tự nhận định các vấn đề được học chứ không áp đặt theo hướng suy nghĩ từ người lớn.Một dạng bài tập khác khi các con học về môi trường sống cũng khá thú vị. Giáo viên sẽ hướng dẫn các em tưởng tượng về một loài động vật không có thật. Học sinh được tự do tưởng tượng về một con vật mà mình thích, miễn sao những con vật này có thể thích nghi tốt nhất với các môi trường khác nhau, ví dụ vừa một con vật vừa có mỏ chim, chân có màng, cánh to khỏe,…“Giáo viên sẽ hỏi học sinh vì sao con vật này cần phải có cánh, có mỏ,.. và nó phải thích nghi với các môi trường sống khác nhau như thế nào,” nhân viên tư vấn chia sẻ.Bên cạnh phương thức giáo dục tiên tiến, nhà trường cũng rất “mạnh tay” nhập khẩu các thiết bị trường học đồng bộ và hiện đại, từ phòng học, phòng thí nghiệm, nhà sinh hoạt thể chất, khu bếp núc, nhà ăn…Tuy nhiên năm đầu tuyển sinh, số lượng giáo viên hiện mới đủ cho mỗi khối học một lớp và nhà trường chỉ tiếp nhận các lớp 1,2 (cấp 1); lớp 6,7 (cấp 2) và lớp 10 (cấp 3)./.