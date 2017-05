Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 4/5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 4/2017 và 4 tháng đầu năm 2017.Phiên họp có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.Phát biểu tại phiên họp, đánh giá tình hình kinh tế​-xã hội chung của đất nước , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng khách du lịch vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, đặc biệt là lượng khách quốc tế tăng cao.Cùng với đó là không khí sôi nổi trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, địa phương với sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư có uy tín, chiều sâu.Thủ tướng cho rằng, kinh tế vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng không tăng, tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế tiếp tục phục hồi; chỉ số mua hàng tiếp tục được cải thiện. Tín dụng tăng cao nhất trong những năm gần đây.Đặc biệt, nhóm hàng chế biến nông nghiệp, nông sản tăng mạnh. Vốn thu hút FDI tiếp tục đà tăng trưởng với 10,8 tỷ USD đầu tư; thu ngân sách Nhà nước có tín hiệu tốt.Tháng 4 vừa qua, cả nước thành lập mới gần 40 ngàn doanh nghiệp mới với tổng vốn 825 ngàn tỷ đồng vốn bổ sung. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm.Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phân tích và điểm danh những tồn tại, yếu kém cần khắc phục trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội nhất là trong các ngành chăn nuôi, khai khoáng và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.Thủ tướng nhấn mạnh, trong tháng 4, cả nước cũng có 4 ngàn doanh nghiệp giải thể và gần 27 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động.Đáng chú ý, công tác quản lý Nhà nước về thị trường nông sản còn rất bất cập, để xảy ra tình trạng giá thịt lợn hơi hạ rất thấp, kéo dài gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công ​Thương nghiêm túc phân tích, rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân của tình trạng này và sớm có biện pháp khắc phục.Thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương phân tích, làm rõ và có giải pháp cải thiện tình trạng suy giảm của lĩnh vực khai khoáng, đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác và sản xuất. Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Chính phủ cho ý kiến thêm đối với việc xử lý 12 dự án thua lỗ kéo dài.Thủ tướng cũng đề cập đến sự chậm trễ trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, thậm chí có tình trạng giữ vốn. Hoạt động xuất khẩu nhiều mặt hàng suy giảm như: Sắt thép, xăng dầu, hóa chất, thức ăn gia súc. Tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn rất chậm. Số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa có nhiều doanh nghiệp có chiều sâu.Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục giám sát và có biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngăn chặn lợi ích nhóm và các sai phạm trong về vấn đề cán bộ.Đề cập đến vụ việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phấn đấu không để xảy ra tình trạng điểm nóng trong phạm vi quốc gia. “ Không thể vì coi trọng tăng trưởng kinh tế mà coi nhẹ nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội,” Thủ tướng nhấn mạnh.Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt đảm bảo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.Doanh nghiệp và nhân dân đang trông chờ vào hành động của các đồng chí bộ trưởng, các thành viên Chính phủ, các địa phương để có chuyển biến tốt hơn, Thủ tướng nêu rõ./.