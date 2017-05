Các y, bác sỹ đang tích cực sơ cấp cứu các nạn nhân. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký công văn gửi ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai; Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương khắc phục tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 7/5.Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải thông tin, theo báo cáo sơ bộ của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, ​khoảng 5 giờ sáng 7/5, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do một xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Bình Định đi ngược chiều tông trực diện vào xe khách biển kiểm soát 18B-01632 của nhà xe Đức Hà, đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Chư Sê, hướng Đắk Lắk-Gia Lai, hậu quả làm 11 người chết và 23 người bị thương, 2 xe bị hư hỏng nặng.Để nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông an toàn và thuận lợi, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ III kiểm tra, rà soát các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai để có các giải pháp xử lý kịp thời những bất cập về hệ thống an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.Cùng với đó Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ; đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát về hành trình, giám sát tốc độ vận hành của phương tiện đường bộ, không để tình trạng chở hàng quá tải trọng cho phép, chạy vượt quá tốc độ quy định gây mất an toàn đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Gia Lai tiếp tục rà soát, bổ sung cắm đầy đủ các biển báo hiệu đường bộ, vạch gờ giảm tốc cưỡng bức trên các tuyến quốc lộ được ủy thác và các tuyến đường địa phương quản lý, nhằm hạn chế tai nạn giao thông.Đối với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, chủ động phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh để cứu chữa nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại; tổ chức thăm hỏi người bị thương và hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn; đẩy mạnh khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô nhằm tăng cường giám sát xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các đầu mối giao thông, chú trọng xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như chở quá tải trọng, quá số người quy định; sử dụng phương tiện quá niên hạn, quá thời gian kiểm định, không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, không có Giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định…Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh tập trung lực lượng cứu chữa nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân bị thương; chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức cảnh báo, hướng dẫn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong khu vực; đồng thời kiểm tra toàn diện về điều kiện kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật…/.