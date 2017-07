Khẩn trương làm rõ hành vi kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu lừa đảo

Ngày 20/7, Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tiến hành làm rõ hành vi kinh doanh không phép, hành xử thiếu văn minh, gây phiền hà cho du khách của quán cơm gà nướng Tam Nguyên ở đường Ankoret, phường 7, thành phố Đà Lạt.



Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Kim Phượng, 34 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, qua điện thoại, gia đình chị đặt bàn ăn tại quán cơm lam gà nướng Tam Nguyên và đặt cọc 1 triệu đồng qua tài khoản.



Do bị lạc đường, đoàn khách gồm 14 người đến quán muộn hơn khoảng một tiếng so với thỏa thuận.



Tuy nhiên, đại diện quán Tam Nguyên đã từ chối phục vụ và không trả lại số tiền đặt cọc với lý do khách đến trễ.



Là người đại diện cho nhóm du khách này, chị Nguyễn Thị Kim Phượng đã làm đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.



Tương tự trường hợp của chị Phượng, nhiều du khách cũng phản ánh, việc bị trễ giờ, không được phục vụ và không được trả lại tiền đặc cọc tại quán này.



Đại diện quán cơm Tam Nguyên cho rằng, khách đến trễ so với giờ hẹn 30 phút sẽ không tiếp và không trả lại tiền đặt cọc.



Hiện tại, quán cơm gà nướng Tam Nguyên đã gỡ bảng hiệu và không nhận khách trực tiếp, chỉ nhận khách đặt qua mạng Internet, hoạt động không có giấy phép đăng ký.



Theo Trung tá Nguyễn Quang Vinh, qua tiến hành xác minh, quán cơm gà Tam Nguyên không có bất cứ giấy tờ hợp lệ nào liên quan tới hoạt động kinh doanh như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm...



Ông Phan Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã gửi công văn yêu cầu Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Đà Lạt phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc, xử lý dứt điểm theo đơn phản ánh du khách./.