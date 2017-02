Một góc Nha Trang. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Chiều 7/2, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả triển khai công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức các hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Việt Nam 2017, diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Theo báo cáo từ các tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa, đến nay các công việc chuẩn bị về các mặt đã cơ bản hoàn tất. Tỉnh Khánh Hòa đã chọn 5 khách sạn làm địa điểm diễn ra các hội nghị. Trung tâm hội nghị tỉnh trở thành trung tâm báo chí. 180 tình nguyện viên đã được lựa chọn và trải qua các đợt tập huấn nhiệm vụ phục vụ đại biểu và hội nghị.Để quảng bá về địa phương, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng video, sách và bố trí các triển lãm hình ảnh để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh kinh tế-xã hội của ​tỉnh, nét đẹp văn hóa của vùng đất và con người Khánh Hòa tại các điểm diễn ra hội nghị.Bên cạnh đó, tỉnh đã chọn 4 địa điểm là nơi tham quan cho các đại biểu, bao gồm các khu thắng cảnh nổi tiếng: Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Bảo tàng Bác sỹ Yersin và điểm chế tác trầm hương Khánh Hòa.Ngoài ra, Khánh Hòa cũng đã chuẩn bị quà tặng dành cho các đại biểu tham dự, bao gồm các sản phẩm về trầm hương, yến sào và càphê, vốn là những đặc sản truyền thống của địa phương.Đối với công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đã chỉnh trang, tu sửa lại đường sá, đặc biệt trên tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh về trung tâm thành phố Nha Trang, bị hư hại nặng trong mùa mưa lũ cuối năm 2016.Công an tỉnh Khánh Hòa đã thiết lập tuyến kết nối thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các khách sạn với trung tâm chỉ huy của sở; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường cho các đoàn đại biểu khi di chuyển, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hội nghị.Ngành giao thông, chính quyền thành phố Nha Trang từng bước hoàn thiện việc chỉnh trang đô thị, trang trí, tạo cảnh quan và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội nghị này đến nhân dân, du khách. Ngành y tế Khánh Hòa cũng đã chuẩn bị các phương tiện, phương án và tiến hành kiểm tra thực tế, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu trong thời gian lưu lại Nha Trang.Việc đăng cai tổ chức các hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương là hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam trong năm 2017, được tổ chức tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An (Quảng Nam), Cần Thơ, Hạ Long (Quảng Ninh) và Nha Trang (Khánh Hòa).Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM1) sẽ diễn ra tại thành phố Nha Trang từ ngày 18/2 đến ngày 3/3, bao gồm trên 80 cuộc họp lớn, nhỏ với sự tham dự của khoảng 2.500 đại biểu. Bên cạnh đó, tại Nha Trang sẽ diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Tài chính APEC và Hội nghị Phó thống đốc Ngân hàng trung ương APEC./.