Khi doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin

Với mục tiêu hoàn thiện và nâng cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nhằm tối đa hóa lợi ích của khách hàng, những năm gần đây Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinbankSc) luôn tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán.



Trong năm 2017, VietinbankSc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn M&A và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị gia tăng cao như kết nối cơ hội hợp tác đầu tư, nhằm cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng.



Cụ thể, VietinbankSc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ phận môi giời và tư vấn tài chính doanh nghiệp để tiếp cận khách hàng, chào dịch vụ quản lý cổ đông, tư vấn đăng ký chứng khoán.. Đồng thời phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin tiếp tục nghiên cứu triển khai việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để tăng chất lượng dịch vụ trên cơ sở hệ thống Contacs Center, hệ thống quản lý.



Đặc biệt, trong tháng 4/2017, VietinBankSc và nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Hệ thống công nghệ ETC - Công ty cổ phần Công nghệ tin học và dịch vụ Goline (liên danh ETC-GOLINE) vừa ký kết Hợp đồng cung cấp, triển khai hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán. Theo đó, ETC-Goline sẽ phối hợp với VietinBankSc triển khai thay thế hệ thống Core chứng khoán Công ty đang sử dụng bằng hệ thống Core VGAIA - một sản phẩm core chứng khoán hiện đại với phiên bản mới nhất dành cho thị trường chứng khoán Việt Nam của công ty Okasan Information System (OIS) - Nhật Bản.



Okasan là công ty chứng khoán đã có 94 năm lịch sử phát triển và hiện đứng trong tốp 3 các công ty chứng khoán vốn hóa nội địa, tốp 5 các công ty chứng khoán toàn Nhật Bản (nội địa và nước ngoài).



Hiện tại hệ thống phần mềm do OIS phát triển đã triển khai 16 công ty chứng khoán tại Nhật Bản và Hong Kong. Tại Nhật Bản hệ thống có tên gọi ODIN, tại thị trường chứng khoán Hong Kong tên gọi GAIA và tại thị trường chứng khoán Việt Nam, hệ thống có tên là VGAIA.



VGAIA là hệ thống phần mềm chứng khoán được OIS phát triển dành riêng cho thị trường chứng khoán Việt Nam, được điều chỉnh để có thể đáp ứng toàn bộ các nghiệp vụ và quy trình hiện tại ở Việt Nam cũng như sẵn mở cho các nghiệp vụ trong tương lai.



Hệ thống VGAIA chạy được trên mọi nền tảng Windows, Unix, Linux... Tốc độ xử lý nhanh, Quản trị rủi ro tốt và tính mở của hệ thống rất cao. VGAIA sử dụng các công nghệ của tập đoàn công nghệ NEC Japan, Okasan Information System cũng như các tập đoàn hàng đầu thế giới như Oracle, Microsoft. Sử dụng công nghệ J2EE mới nhất của Oracle, lớp giữa sử dụng nền tảng SOA với công nghệ Enterprise Service Bus, là trục hệ thống cho các dịch vụ kết nối vào và tương tác với nhau. Khả năng mở rộng không giới hạn theo chiều ngang, khi cần nâng cấp hệ thống công ty chứng khoán chỉ cần nâng cấp hoặc bổ sung thêm máy chủ mà không ảnh hưởng đến hệ thống.



Ông Khổng Phan Đức - Tổng Giám đốc VietinBankSc - cho biết kế hoạch triển khai hệ thống Cora VGAIA là một phần trong kế hoạch của VietinBankSc với mục tiêu hoàn thiện và nâng cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nhằm tối đa hóa lợi ích của khách hàng.



VGAIA cung cấp một giải pháp tổng thể bao gồm tất cả các sản phẩm phục vụ cho mọi đối tượng trong lĩnh vực chứng khoán, từ các nhà quản quản trị, nhân viên công ty, các đại lý tự do đến khách hàng cá nhân.



Tất cả các sản phẩm được tích hợp với nhau, tương tác qua lại với nhau tạo thành một hệ thống tổng thể, đầy đủ cho công ty chứng khoán và nhà đầu tư sử dụng mà không phải đầu tư thêm bất cứ phần mềm ngoài nào khác. Giai đoạn sắp tới, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn cả trên khía cạnh pháp lý, sản phẩm để tiệm cận hơn với thị trường chứng khoán quốc tế. Vì vậy, Công ty mong muốn có một giải pháp Core đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu trên, thay thế cho hệ thống Core hiện tại.



Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nên sắp tới Công ty sẽ công bố nhận diện thương hiệu mới, các quỹ đầu tư sẽ có cơ hội đánh giá, nhìn nhận lại thương hiệu vị thế tài chính của VietinBankSc. Hiện tại sau tám năm niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu của VietinBankSc đã có những tích lũy giá trị về mọi mặt, vốn chủ sở hữu 1.070 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 904 tỷ đồng thuộc tố 10 Công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường./.