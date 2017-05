Phong cảnh bán đảo Đồ Sơn nhìn từ hải đăng Hòn Dáu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch quận Đồ Sơn, Hải Phòng, từ ngày 30/4 đến sáng 2/5, đã có khoảng 350.000 du khách đến với Đồ Sơn.Điểm khác biệt so với năm trước là các khu dịch vụ ăn uống, các bãi tắm, khu giữ xe đều được quận quy hoạch, sắp xếp khoa học, thuận lợi cho du khách đi và đến thưởng ngoạn, nghỉ dưỡng tại khu du lịch này.Đồ Sơn hiện có khoảng 180 khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh, dịch vụ du lịch, trong đó có 40 sơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và gần 140 cơ sở kinh doanh lưu trú với trên 3.500 phòng.Du khách đến với Đồ Sơn được cung cấp số điện thoại nóng để phản ánh các hiện tượng tiêu cực với cơ quan chức năng (những số điện thoại nóng được công bố ở tất cả các nhà hàng, khách sạn).Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, khẳng định không có hiện tượng găm phòng, chặt chém giá dịch vụ đối với khách du lịch khi đến với Đồ Sơn trong mùa du lịch này.Tại Cát Bà đảo ngọc, lượng khách đến tăng cao hơn năm trước. Do du khách đã đặt phòng từ trước ngày nghỉ lễ nên tại Cát Bà không có tình trạng giá dịch vụ bị đẩy lên cao.Ông Nguyễn Văn Chính, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết ông và các thành viên trong gia đình rất ngỡ ngàng vì Cát Bà thực sự đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, từ phong cách phục vụ của các nhân viên lễ tân đến quy hoạch các điểm du lịch, dịch vụ.Trung tá Lê Anh Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4-Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt-Công an thành phố Hải Phòng cho biết bến phà Đình Vũ ùn tắc cục bộ trong mấy ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là do lượng xe máy đổ về bến phà tăng mạnh so với những ngày trước đó.Thêm nữa, nhiều gia đình cũng muốn chủ động về phương tiện nên đã dùng xe ôtô cá nhân đi du lịch, dẫn đến ùn tắc.Đội Cảnh sát giao thông số 4 huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương túc trực phân luồng giao thông, giải phóng nhanh cảnh ùn tắc tại bến phà.Toàn bộ quân số cùng 6 phà (3 phà to và 3 phà nhỏ) tại bến phà đã hoạt động liên tục từ 4 giờ đến 24 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, vẫn có tình trạng người và phương tiện phải chờ đợi hàng giờ để được qua phà./.