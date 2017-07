Ngày 23/7, Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) đã ra thông cáo phản đối những tuyên bố đe dọa mang tính can thiệp gần đây của Chính phủ Mỹ đối với Venezuela.ALBA lên án tuyên bố ngày 17/7 của Tổng thống Mỹ Donald Trump về những biện pháp trừng phạt mang tính can thiệp, cưỡng bức và vi phạm luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền và độc lập của Venezuela.Các nước thành viên ALBA cho rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại nhân dân Venezuela là sự áp dụng một cách không thể chấp nhận được luật pháp Mỹ ngoài lãnh thổ nước này, đồng thời khẳng định biện pháp này kìm hãm sự phát triển của Venezuela và không góp phần giải quyết tình trạng mà quốc gia Nam Mỹ đang trải qua.Liên minh theo đuổi tư tưởng tiến bộ này cũng phản đối sự can thiệp của một số quốc gia, hành động không chỉ bỏ qua trật tự pháp lý tại Venezuela cũng như chính phủ hợp hiến và hợp pháp của nước này, mà còn đe dọa hòa bình, ổn định của Mỹ Latinh và Caribe như đã được tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) tại La Habana năm 2014.Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/7 tuyên bố sẽ trừng phạt kinh tế Venezuela nếu nước này không từ bỏ việc thành lập Quốc hội lập hiến, cơ quan sẽ được bầu vào ngày 30/7 tới.Theo nguồn tin từ chính quyền Mỹ, không loại trừ khả năng Nhà Trắng sẽ ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela để trừng phạt quốc gia Nam Mỹ này.Venezuela hiện xuất khẩu trung bình 700.000 thùng dầu tới Mỹ mỗi ngày, chiếm 1/2 tổng lượng xuất khẩu của nước này.Tình hình chính trị tại Venezuela đang diễn biến phức tạp với các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ và chống đối chính phủ từ đầu tháng Tư tới nay, khiến 98 người thiệt mạng./.