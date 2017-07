Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày hôm nay (21/7), Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1977), Nguyễn Dũng (sinh năm 1995), Mọc Sìn Hậu (sinh năm 1998, tên gọi khác Hận), Nguyễn Quý (sinh năm 1997), Lê Bá Tâm (sinh năm 1999), cùng về tội trộm cắp tài sản. Tất cả các đối tượng đều thường trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Từ cuối tháng 6/2017, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố Đà Lạt; trộm 1 xe máy tại huyện Đức Trọng và hai chiếc xe khác tại huyện Lâm Hà, đều thuộc tỉnh Lâm Đồng.Theo kết luận điều tra, Nguyễn Dũng, Mọc Sìn Hậu, Lê Bá Tâm, Nguyễn Quý cùng một đối tượng tên Trường (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy rồi mang bán cho Đỗ Văn Dũng. Ngoài việc tiêu thụ xe gian, Đỗ Văn Dũng còn bán các van phá khóa cho các đối tượng sử dụng để phá khóa xe máy.Trước đó, chiều 20/7, Công an thành phố Đà Lạt cũng đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1987), Trần Phước Nam (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (sinh năm 1999) đều ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh về tội trộm cắp tài sản.Sáng 20/7, chủ nhân của chiếc xe máy bị mất trộm khi tới Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt khám bệnh bất ngờ phát hiện xe đang để trong bãi gửi xe của bệnh viện. Chủ xe đã tới trình báo Công an thành phố Đà Lạt.Công an thành phố Đà Lạt đã theo dõi và bắt quả tang Nguyễn Văn Quốc, Trần Phước Nam khi 2 đối tượng đến bãi gửi xe lấy phương tiện đã trộm trước đó để đi tiêu thụ. Đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Quốc, Trần Phước Nam khai nhận 2 đối tượng đã cùng Nguyễn Thị Hoàng Oanh thực hiện hành vi trộm chiếc xe nói trên.Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm xe máy, 1 vụ trộm ở cửa hàng điện dân dụng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, thành phố Đà Lạt) lấy đi nhiều đồ điện. Khám xét nơi 3 đối tượng lưu trú, lực lượng công an phát hiện nhiều dụng cụ dụng để phá khóa trộm xe, 7 biển số xe máy giả các đối tượng thay vào xe đã trộm.Vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra, mở rộng./.