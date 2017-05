Chiều 2/5, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Trần Mỹ Lệ, 45 tuổi, ngụ tại khu phố 2, phường Long Bình Tân, để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật.”Cùng bị khởi tố về hành vi trên còn có Đỗ Hoàng Long, 22 tuổi, con bà Lệ; tuy nhiên do đang bị bệnh nên Long được tại ngoại để chữa trị.Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 21/4, tổ công tác của ​Ủy ban Nhân dân phường Long Bình Tân gồm 6 cán bộ được phân công đến địa chỉ số 425, hẻm 65, tổ 11, khu phố 2 để kiểm tra việc bà Trần Mỹ Lệ xây dựng công trình trái phép trên đất của Dự án Bệnh viện điều dưỡng.Khi 6 cán bộ vừa vào trong nhà bị bà Lệ và con trai Đỗ Hoàng Long khóa cửa giam giữ các cán bộ trên và đe dọa kích nổ bình gas trong nhà nếu lực lượng công an vào giải cứu.Đến 11 giờ 50 cùng ngày, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với chính quyền địa phương đến phá cửa, giải thoát cho 6 cán bộ trên.Qua đo vẽ và kiểm tra của ​Ủy ban Nhân dân phường Long Bình Tân xác định: Hộ bà Trần Mỹ Lệ đang xây dựng tường bao lấn chiếm sang phần đất thuộc Dự án Bệnh viện điều dưỡng và lấn chiếm lòng suối với diện tích khoảng 300m2.Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra./.