Thương binh Hoàng Tiến Vin tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ đánh thương binh sau va chạm giao thông xảy ra vào chiều 25/1 trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, ngày 9/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nhu (sinh năm 1966) và Nguyễn Bá Tài (con trai ông Nhu, sinh năm 1992), đều ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích.”Theo Cơ quan điều tra, đã có kết quả giám định thương tích đối với thương binh Hoàng Tiến Vin (sinh năm 1955, ở thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ), nhưng chưa công bố. Việc khởi tố bị can được cơ quan tố tụng thực hiện sau khi phát hiện dấu hiệu tội phạm có tính chất nghiêm trọng trong việc ông Hoàng Tiến Vin bị một số người đuổi đánh gây thương tích do va chạm giao thông.Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Bá Nhu và Nguyễn Bá Tài cũng đã khai nhận hành vi hành hung, gây thương tích cho thương binh Hoàng Tiến Vin. Lời khai cho thấy, khoảng 17 giờ 30 ngày 25/1/2017, tại khu Hòa Sơn, thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark mang biển kiểm soát 29A-111.36, do ông Nhu điều khiển bất ngờ bị chiếc xe ba bánh do người đàn ông điều khiển cùng chiều vượt, rồi va vào.Vụ va chạm gây móp, trầy xước bên hông trái của xe lên đến cửa hậu, đồng thời làm rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái. Tuy nhiên, người đàn ông điều khiển xe ba bánh không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.Chính vì thế, ông Nhu vừa điều khiển xe vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn chiếc xe ba bánh trên. Sau khi bỏ chạy khoảng 3 km đến địa phận thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ thì người đàn ông này mới chịu dừng xe.Ngay sau đó, hai cha con ông Nhu do nóng giận bởi thái độ bỏ đi của người lái xe ba bánh đã lao vào hành hung người đàn ông này. Tài tham gia giữ tay, giật cánh khuỷu người lái xe ba bánh ra phía sau, còn ông Nhu lao vào tát người đàn ông đã điều khiển xe ba bánh va chạm với xe ô tô của mình.Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ./.