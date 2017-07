Hai đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 31/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Mạnh Thắng (sinh năm 1974) và Hà Mộng Thìn (sinh năm 1988), cùng trú tại tổ 6, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.Trước đó, vào hồi 17 giờ ngày 25/7, tại khu vực đang thi công tuyến đường dẫn cầu vượt cao tốc Hạ Long-Vân Đồn, thuộc tổ 1, khu 12, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã phát hiện, bắt quả tang Đỗ Mạnh Thắng và Hà Mộng Thìn đang tàng trữ 66kg thuốc nổ loại ALFO, 96 kíp nổ, một cuộn dây dẫn và một máy kích nổ.Qua khai thác ban đầu, Thắng khai nhận được một đối tượng tên Quý, nhà ở phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long thuê thực hiện việc khoan nổ mìn.Thắng và Thìn đang thực hiện việc đưa thuốc nổ và kíp nổ chuẩn bị nhồi thuốc vào các lỗ mìn đã khoan đã bị bắt giữ. Số thuốc nổ và kíp nổ trên do Thắng mua của một người không quen biết.Cũng trong ngày 31/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng là Hà Bảo Ngọc (sinh năm 1981, trú tại tổ 3, khu Vĩnh Sơn, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1964, trú tại thôn 13, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Phạm Văn Dự (sinh năm 1975, trú tại thôn Sơn Hậu, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.Trước đó, ngày 17/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng-Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế-Công an thành phố Móng Cái và Đội kiểm soát liên hợp số 1-Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra phát hiện, tạm giữ nhiều hàng hóa không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc.Số hàng hóa gồm vải, quần áo trẻ em... trị giá khoảng 400 triệu đồng trên 3 đò máy bằng sắt số hiệu QN6501, QN0454, QN3874 đang neo đậu tại khu vực bờ sông biên giới thuộc phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái.Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.