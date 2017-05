Máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố đối với Ding Ying Jun, trú tại thành phố Hà Nam, Trung Quốc, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.Theo tài liệu của cơ quan công an, sáng 16/4 vừa qua, Ding Ying Jun có mặt tại số ghế 3D (hạng thương gia) trên chuyến bay mang số hiệu VN216 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Cùng khoang với Ding có 3 hành khách Việt và một nữ tiếp viên của chuyến bay tên là Minh.Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Ding chuyển từ số ghế 3D lên 2D tiếp cận khu vực để đồ cá nhân của hành khách và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một hành khách nam.Đúng lúc này, tiếp viên trưởng chuyến bay đi qua và phát hiện biểu hiện bất minh của Ding.Tiếp viên trưởng đã đề nghị hành khách trong khoang kiểm tra hành lý.Sau đó, hành khách nam thông báo bị mất phong bì đựng tiền để trong chiếc túi xách da.Cùng thời điểm, một tiếp viên khác phát hiện Ding đang có hành vi vứt 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng lên khoang hành lý.Qua kiểm tra, hành khách nam xác nhận 2 cọc tiền tổng số 100 triệu đồng đúng là của anh vừa bị mất.Ngoài ra, anh này còn bị mất mấy trăm USD. Sự việc lập tức được thông báo đến đội tiếp viên của chuyến bay để hỗ trợ đến giải quyết.Cùng lúc này, một hành khách khác phát hiện bị mất khá nhiều ngoại tệ để trong cặp da.Trước tình huống đó, đối tượng Ding tiếp tục lén lôi trong túi áo vest chiếc phong bì và ném lên hộc đựng hành lý. Bên trong chiếc phong bì có hơn 13.000 USD.Trước những hành vi của Ding Ying Jun, tổ bay đã lập biên bản và bàn giao đối tượng đến cơ quan Công an xử lý.Sau thời gian đầu quanh co, Ding đã khai nhận hành vi phạm tội./.