Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Trọng Sơn (sinh năm 1997, quê ở tỉnh Điện Biên), hiện đang ở phòng 11, tầng 3, nhà A1 Chung cư Sun View, đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy.”Vũ Trọng Sơn là đối tượng vận chuyển gần 3.000 viên ma túy tổng hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để bán cho khách, bị bắt giữ ngày 12/7 khi vừa ra tới ga Hà Nội.Theo thông tin ban đầu, ngày 12/7, tổ công tác Đội Cảnh sát môi trường - Công an quận Đống Đa bắt quả tang đối tượng Vũ Trọng Sơn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực sân hóa vận ga B - Ga Hà Hội, thu giữ trong túi xách đựng hành lý của Sơn khoảng 2.760 viên nén nghi là ma túy tổng hợp; một túi nilon bên trong chứa gần 89 gam chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá và một cân điện tử.Tiến hành giám định sơ bộ số viên nén và tinh thể màu trắng theo đúng quy định, cơ quan chức năng xác định tất cả những viên nén và gói tinh bột đều là ma túy.Tại cơ quan công an, Vũ Trọng Sơn khai nhận, đối tượng mang ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để bán cho khách thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.Hiện Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Trọng Sơn về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy.” Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ./.