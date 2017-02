Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris. (Nguồn: rte.ie)

Viện công tố Thủ đô Paris thông báo đã mở cuộc điều tra âm mưu khủng bố trong vụ tấn công tại Viện bảo tàng Louvre của Pháp ngày 3/2.Theo thông báo, Viện công tố khởi tố vụ án hình sự theo điều "Mưu sát với tình tiết tăng nặng do âm mưu khủng bố". Cơ quan an ninh nội địa cũng tham gia cuộc điều tra.Trước đó, cảnh sát cho biết một người đàn ông đeo 2 chiếc ba lô đã tìm cách vào khu cửa hiệu dưới tầng ngầm của viện bảo tàng Louvre. Các binh sỹ đi tuần tại khu vực bảo tàng trong bối cảnh nguy cơ khủng bố cao đã chặn người đàn ông này yêu cầu kiểm tra, đối tượng này sau đó đã dùng dao tấn công làm bị thương một binh sỹ và hô khẩu hiệu "Allahuda Akbar" (Thánh Ala vĩ đại).Các binh sỹ đã nổ súng bắn bị thương kẻ tấn công. Cảnh sát cho biết ngoài kẻ tấn công, một nghi can khác cũng bị bắt giữ.Cảnh sát đã phong tỏa khu vực hiện trường. Giới chức bảo tàng Louver đã giữ 250 khách tham quan bảo tàng ở nơi an toàn và đưa họ sơ tán khỏi khu vực hiện trường./.