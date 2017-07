(Ảnh minh họa: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngày 17/7, Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã tiến hành khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Bá Thành, sinh năm 1979, trú tại xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép 158kg thuốc nổ và 100 kíp mìn.Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 10/7, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Uông Bí phát hiện tại thôn Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công, xe ôtô biển kiểm soát 14L-6688, do Đặng Bá Thành điều khiển, trên xe có 970 thỏi thuốc nổ (nặng 158kg) và 100 kíp mìn.Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thành khai nhận vận chuyển thuê số thuốc nổ trên cho một đối tượng để lấy tiền công.Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.