Khống chế đối tượng sử dụng ma túy, dùng dao uy hiếp người dân

Chiều 29/12, Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Đội Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khống chế kịp thời đối tượng Nguyễn Minh Tiến, 31 tuổi, khi đối tượng này dùng 2 con dao nhọn để uy hiếp một thanh niên trong khu nhà trọ ở trên đường Nhà Thờ, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang.



Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, tại địa điểm trên, đối tượng Nguyễn Minh Tiến cầm 2 con dao nhọn, xông vào phòng trọ của anh Bùi Sơn Hoàng Vũ, rồi khống chế, uy hiếp thanh niên này.



Sau đó, Nguyễn Minh Tiến liên tục la hét và dùng dao nhọn đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Vũ, khiến anh này bị thương.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời đến hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khống chế thành công đối tượng Nguyễn Minh Tiến và giải cứu anh Bùi Sơn Hoàng Vũ.



Ngay sau khi được giải cứu, anh Bùi Sơn Hoàng Vũ được lực lượng công an đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để cấp cứu. Đến tối cùng ngày, sức khỏe của anh Vũ đã ổn định.



Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Minh Tiến bước đầu khai nhận, do có sử dụng ma túy đá gây ảo giác, nên nghĩ công an phường đã bắt vợ và con của mình.



Vì vậy, Tiến đã khống chế anh Vũ để gây áp lực, buộc cơ quan công an thả vợ và con của mình ra./.