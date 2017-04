Ảnh minh họa. (Nguồn: Fox News)

Không chỉ béo phì mà tình trạng thiếu cân cũng khiến cả đàn ông và phụ nữ đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh trầm cảm.Đây là kết quả nghiên cứu khoa học được công bố trên Tạp chí Tâm thần học của Anh ngày 26/4, theo đó khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì trọng lượng cơ thể thích hợp để bảo vệ sức khỏe tâm thần.Nghiên cứu trên được các giáo sư y khoa của Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc) tiến hành dựa trên việc phân tích 183 công trình nghiên cứu để thấy được sự liên quan giữa kích thước cơ thể và tình trạng trầm cảm.Các đối tượng trong nghiên cứu được phân nhóm thành những người thiếu cân, có cân nặng bình thường, thừa cân và béo phì.Kết quả nghiên cứu cho thấy những người thiếu cân có nguy cơ mắc chứng trầm cảm cao gấp 16 lần so với những người có cân nặng cơ thể đạt chuẩn. Nguy cơ này ở đàn ông là 21%, cao hơn nhiều so với mức 12% ở nữ giới.Ngược lại, nghiên cứu chỉ ra rằng béo phì cũng là nguyên nhân gây ra nguy cơ mắc chứng trầm cảm cao 21% ở phụ nữ và 3% đối với nam giới.Điểm đáng chú ý trong nghiên cứu này là việc phát hiện rằng tình trạng thừa cân tuy chỉ gây ra nguy cơ mắc chứng trầm cảm 16% ở nam giới, song thực tế cho thấy nguy cơ này lại đang ngày càng tăng cao hơn đối với phụ nữ.Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ luôn cảm thấy bị áp lực xã hội cao hơn khi bị thiếu cân, trong khi đàn ông thấy hạnh phúc hơn khi chỉ bị tăng cân nhẹ.Thông qua nghiên cứu trên, nhà khoa học Jung Sun-jae - đứng đầu nhóm nghiên cứu, khuyến cáo các nhân viên y tế nên chú ý hơn tới những người thiếu cân vì trên thực tế người thiếu cân và béo phì đều phải đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm.Trong khi đó, một thành viên khác của nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh tình trạng thiếu cân cũng gây hại tới sức khỏe tâm thần con người ngang với tình trạng béo phì. Do vậy, việc duy trì cân nặng cơ thể phù hợp thông qua thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh là biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tâm thần và thể chất./.