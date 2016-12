Müller đã phải ngồi dự bị trong suốt 90 phút ở trận gặp Leipzig. (Ảnh: Witters)

Trong sơ đồ chiến thuật, Ancelotti sẽ dành vị trí nào cho Müller? (Ảnh: Imago)

Bayern Munich đã trở lại đầy ấn tượng và vô địch mùa Đông sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước RB Leipzig, nhưng Thomas Müller đã phải trải qua 90 phút ngồi trên băng dự bị!Nguyên nhân là vì sao? Do Ancelotti không biết sử dụng Muller, hay bởi chính phong độ của anh bị giảm sút?Khi được hỏi về vai trò của Müller trong thời điểm hiện tại, Giám đốc điều hành của Bayern Karl-Heinz Rummenigge đã thẳng thắn trả lời: "Đó coi như là động lực, một vài cầu thủ năm 2017 cần phải làm tốt hơn nhiệm vụ của mình và trường hợp này là như vậy."Câu nói không mấy ngọt ngào này có thể hiểu như những phê phán về phong độ của của Müller từ đầu mùa giải - hay nói chính xác hơn, từ ngày có Ancelotti.Năm 2016 có thể nói là một năm tồi tệ đối với Müller. Quả 11m không thành công trong trận lượt về với Atletico Madrid ở phút thứ 34 gần như đã đi theo Müller suốt thời gian còn lại của mùa giải trước và kéo sang tận mùa giải năm nay.Trong 13 trận Bundesliga mùa này (10 lần trong đội hình xuất phát), chân sút này chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng (5 kiến tạo). Tại 6 trận Champions League, anh cũng chỉ có 2 bàn thắng. Tính cả bàn thắng ở trận tranh cúp Quốc gia, trong màu áo Bayern, Müller chỉ vỏn vẹn có 4 bàn thắng, một con số quá nghèo nàn so với sự mong đợi của tất cả, từ ban lãnh đạo đến huấn luyện viên cũng như người hâm mộ.Không ai nghi ngờ về đẳng cấp của cầu thủ này cũng như động lực khi anh ra sân. Müller luôn thi đấu hết mình và làm tất cả những điều có thể cho đội bóng nhưng đúng là anh đang gặp phải một vấn đề nào đó khiến các bàn thắng cứ từ chối chân sút đang sở hữu 10 lần phá lưới ở hai kỳ World Cup này.Chứng kiến nhưng gì đang diễn ra với Müller, Rummenigge cũng đã ra tuyên bố gần như an ủi: "Giờ đây, chúng tôi có 16-18 cầu thủ có chất lượng tương đương, chuyện một hay hai cầu thủ trận nào đó phải ngồi ngoài và không mấy hài lòng cũng là chuyện dễ hiểu."Chủ tịch Bayern Uli Höness khi mới tái đắc cử cũng đã từng nói: "Müller là một cầu thủ mà người ta phải kiên nhẫn chờ đến khi cậu ấy ghi bàn trở lại mới thôi."Sau kỳ nghỉ Đông và luyện tập ở Doha (từ 3/1 đến 11/1), Müller sẽ trở lại như xưa? Chuyện đó là chắc chắn, nhưng chừng đó chưa đủ, chừng đó chưa phải là giấy bảo hành cho một vị trí trong đội hình ra sân của Bayern thời gian tới vì hiện nay Ancelotti đang có những toan tính khác và những đồng đội của Müller cũng đang chơi ở những vị trí này với phong độ khá ổn định.Vấn đề ghi bàn của Muller càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ở đội hình chiến thuật ưa thích 4-3-3 của huấn luyện viên Carlo Ancelotti hầu như không có vị trí nào thật thích hợp cho chân sút này.Müller đã tỏ ra khá mờ nhạt, bế tắc trong đội hình đó và chỉ thực sự khởi sắc cũng như có bàn thắng đầu tiên ở Bundesliga mùa giải này khi ông Ancelotti chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 tại trận gặp Mainz hồi đầu tháng 12 vừa qua.Sau trận đấu đó, Müller đã tỏ ra rất phấn khích, vui vẻ: "Đây là vị trí mà tôi yêu thích nhất."Nhưng trớ trêu, tại trận gặp Leipzig, dù vẫn sử dụng đội hình chiến thuật 4-2-3-1, nhưng huấn luyện viên Carlo Ancelotti lại sắp Thiago đá chính, ở đúng vị trí "Muller yêu thích" đó.Ở vị trí hộ công, hai cánh do Robben và Costa đảm nhiệm, Thiago đã có một trận đấu xuất sắc. Anh đã mở tỷ số của trận đấu và chính là người kiến tạo cho Alonso nâng tỷ số lên 2-0 sau đó."Cậu ấy đã thi đấu rất tốt, luôn tìm và đứng đúng vị trí," Carlo Ancelotti đã không ngớt lời khi nói về tiền vệ người Tây Ban Nha. Đây chính là nguyên nhân mà Muller đã chôn chân trên băng ghế dự bị đủ 90 phút, điều hầu như chưa bao giờ xảy ra với cầu thủ con cưng của đội bóng xứ Bavaria này.Vấn đề của Müller ngày càng trở nên nan giải, anh luôn cảm thấy không mấy dễ chịu khi phải dạt ra hai cánh. Ancelotti cũng nhận ra điều này khi cho biết: "Cậu ấy không thể di chuyển theo một đường thẳng như Robben hay Costa." Hơn nữa, kể cả ở hai cánh cũng không thể còn chỗ cho anh khi cả Costa, Ribéry, Robben và Coman đều khỏe mạnh.Vị trí mũi nhọn trên hàng công của Bayern dường như độc quyền của Lewandowski. Còn vị trí anh yêu thích, thì Thiago còn làm tốt hơn anh. Không chỉ phối hợp chắc chắn, đưa bóng sáng tạo Thiago còn luôn tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Ở đây, anh cũng đã chơi hiệu quả hơn phải thi đấu ở hai vị trí số 6 và số 8 trước đó.Ghế dự bị? Không thể! Lòng ham muốn được cống hiến và chơi bóng của Müller là rất lớn.Müller bằng mọi giá phải tận dụng thời gian nghỉ Đông để lấy lại phong độ cho mình, không những thế mà còn phải lợi hai và hiệu quả hơn để có thể tìm cho mình một vị trí trụ cột trong đội hình Bayern hiện tại.Nhưng chỉ Muller thôi là không đủ, nếu huấn luyện viên Ancelotti không tích cực cùng tìm một giải pháp chung cho chân sút này, rất có thể anh sẽ tìm cơ hội ở những vùng đất khác bởi, bất chấp việc đang "tịt ngòi" Muller vẫn đang có nhiều "gọi mời" với những ưu đãi hấp dẫn hơn nhiều Bayern. Và bởi như Louis van Gaal, huấn luyện viên cũ của Bayern, người đã phát hiện ra Müller đã từng nói "Thomas luôn muốn ra sân."/.