Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tiến sỹ-bác sỹ Lê Thanh Hùng, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo có đến 97% trẻ em trai khi sinh ra đã hẹp bao da quy đầu, tuy nhiên không phải bất cứ trẻ nào bị hẹp bao da quy đầu cũng cần tiến hành phẫu thuật cắt quy đầu.Theo bác sỹ Lê Thanh Hùng, dù có đến 97% trẻ bị hẹp bao da quy đầu khi sinh ra nhưng đa số khi trẻ càng lớn, da quy đầu sẽ ngày càng giãn ra. Chỉ có khoảng 1% trẻ đến tuổi dậy thì nhưng bao quy đầu vẫn chưa giãn và cần được can thiệp y khoa.Hiện trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận từ 40-50 trường hợp trẻ bị hẹp bao da quy đầu, trong đó khoảng 8-10 trẻ được chỉ định phẫu thuật.“Không phải bất cứ trẻ nào bị hẹp bao da quy đầu cũng phẫu thuật, đa phần sẽ can thiệp nội khoa bằng cách nong cho bao da quy đầu của trẻ rộng ra và chỉ phẫu thuật đối với những trẻ lớn mà bao da quy đầu vẫn hẹp hoặc kèm theo tình trạng viêm nhiễm quy đầu,” bác sỹ Lê Thanh Hùng phân tích.Bác sỹ Lê Thanh Hùng cho biết thêm nhiều phụ huynh chủ quan để tình trạng hẹp bao da quy đầu lâu, trẻ sẽ có nhiều nguy cơ bị viêm nhiễm nặng như viêm ngược đường tiểu, tắc lỗ tiểu... Tình trạng viêm nhiễm lâu ngày sẽ khiến trẻ đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm như, viêm bàng quang, viêm thận gây ra sỏi thận, sỏi bàng quang thậm chí suy thận.Theo bác sỹ Hùng, quá trình phẫu thuật cắt bao da quy đầu cần được tiến hành trong môi trường hoàn toàn vô trùng bởi chỉ cần nhiễm trùng từ dụng cụ, tay của phẫu thuật viên sẽ vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.Bên cạnh đó, nếu thực hiện kỹ thuật cắt bao da quy đầu không đúng sẽ gây sưng, phù nề, ảnh hưởng đến thẩm mỹ sau này.Thực tế trên, bác sỹ Hùng khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa nhi, chuyên khoa tiết niệu để thực hiện phẫu thuật. Ngoài ra, phụ huynh cần lưu ý thời điểm can thiệp thích hợp đối với trẻ hẹp bao da quy đầu, nên thực hiện kỹ thuật nong khi trẻ trên 9 tháng tuổi và phẫu thuật cắt bao da quy đầu từ 3 tuổi trở lên./.