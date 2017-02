Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 4/2, hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan đưa tin nước này một ngày trước đó đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam Syria.Petra dẫn nguồn tin từ quân đội Jordan cho biết lực lượng này đã tấn công một kho vũ khí, một nhà kho dùng để chế tạo xe hơi gắn bom cùng nhiều doanh trại của IS.Máy bay không người lái cùng vũ khí có độ chính xác cao của Jordan đã tiêu diệt và làm bị thương một số lượng không xác định các thành viên IS. Ngoài ra, quân đội Jordan cũng tấn công một căn cứ vốn trước đó là của quân đội Syria, nay do IS nắm giữ.Jordan đã thực hiện nhiều vụ không kích tương tự trước khi tham gia vào liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria.Những vụ tấn công gần đây nhất diễn ra sau khi Quốc vương Abdullah II tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao tại Washington về khả năng Mỹ thay đổi chính sách liên quan đến Syria.Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra khả năng thiết lập những vùng an toàn tại Syria - một ý kiến mà giới phân tích cho rằng có thể dẫn tới việc Mỹ đẩy mạnh sự can thiệp quân sự vào Syria./.