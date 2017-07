Cảnh sát giao thông xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông. (Ảnh: Bùi Tường/TTXVN)

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết không có chuyện thay đổi hoặc tăng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt từ ngày 1/8 như một số cơ quan báo chí đã đăng tải.Làm rõ hơn vấn đề, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (thay thế Nghị định 171/NĐ-CP và Nghị định 107/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ 1/8/2016. Mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được áp dụng theo Nghị định này, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.Tuy nhiên, với một số lỗi vi phạm gồm: không làm thủ tục đăng ký sang tên xe khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe môtô; taxi không có thiết bị in hóa đơn theo quy định; dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ôtô chạy trên đường; vi phạm quy định về tải trọng trục xe đối với người điều khiển xe bánh xích, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu, đường (kể cả xe ôtô chở hành khách), được lùi thời hạn xử phạt.Đến ngày 1/1/2017, các lỗi vi phạm trên đã được áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định.Riêng hành vi vi phạm không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) trên xe ôtô khi xe đang chạy sẽ được áp dụng xử phạt kể từ ngày 1/1/2018./.