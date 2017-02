Du khách đến Khu danh thắng Tây Thiên. (Nguồn: Vĩnh Phúc Online)

Liên tiếp trong những ngày gần đây, số lượng du khách đến với huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tăng mạnh. Điểm đến thu hút nhất là Khu danh thắng Tây Thiên bởi ở đây có quần thể di tích, các công trình tôn giáo đa dạng đan xen, lại có dịch vụ cáp treo, xe điện hoạt động liên tục...Ông Diệp Xuân Tư - Trưởng ban quản lý Khu danh thắng Tây Thiên cho biết trong 10 ngày đầu Xuân (từ ngày 1 đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Khu danh thắng Tây Thiên đón trên 200.000 lượt du khách, tăng hơn 50% so với 10 ngày đầu Xuân năm 2016.Có thể nói chưa bao giờ du khách đến Khu danh thắng lại đông như vậy, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Chính quyền huyện Tam Đảo phải huy động lực lượng để phân luồng, chỉ dẫn cho người dân đi lại, tránh các sự cố...Những năm gần đây, mỗi năm lượng khách đến với huyện Tam Đảo tăng từ 30 đến 35%. Sở dĩ du lịch của huyện Tam Đảo phát triển mạnh là nhờ hệ thống giao thông, nhất là đường bộ giữa Vĩnh Phúc và các tỉnh thành lân cận, được cải tạo nâng cấp, rút ngắn thời gian đi lại của người dân.Để du lịch phát triển bền vững, ổn định, Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương, ban quản lý... làm tốt công tác an ninh trật tự cho du khách; đổi mới, đa dạng hóa các loại dịch vụ, sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác quản lý đối với di tích, lễ hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.Tỉnh nghiêm cấm cảnh chèo kéo, "chặt chém" khách hành hương và yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá.../.