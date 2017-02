Kiểm điểm 5 cán bộ sai phạm trong kiểm tra xúc xích Vietfoods

Ngày 9/2, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tổ chức kiểm điểm 5 cán bộ thuộc Đội Quản lý thị trường số 14 do những sai phạm liên quan đến vụ việc kiểm tra xúc xích nhãn hiệu Vietfoods gây nhiều bức xúc trong dư luận.



Cụ thể, các cá nhân có thiếu sót, sai phạm bao gồm: Đội trưởng Quản lý thị trường số 14 Hoàng Đại Nghĩa; 2 Đội phó là các ông Lê Việt Phương và Lê Đức Thanh; kiểm soát viên thị trường Phạm Anh Tuấn và kiểm soát viên thị trường Tống Vân Huyền.



Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý vụ việc Đội quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng nêu rõ những cán bộ này đã có thiếu sót, sai phạm về nghiệp vụ, hồ sơ thủ tục; đặc biệt là việc cung cấp thông tin cho báo chí khi chưa có kết quả kiểm nghiệm, chưa lập biên bản và quyết định xử phạt, hoàn thiện hồ sơ vụ việc theo quy định pháp luật...



Đặc biệt, sau khi kiểm điểm, các cán bộ liên quan đã nhận rõ sai phạm của mình và xin được phê bình, rút kinh nghiệm.



Trước đó, ngày 20/4/2016, Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hùng Anh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và tạm giữ hơn 2,2 tấn xúc xích do cơ sở Vietfoods (Bình Dương) sản xuất với lý do nghi vấn chứa chất cấm.



Sự việc ngay sau đó đã gây bức xúc trong một bộ phận người dân và doanh nghiệp về việc Đội Quản lý thị trường số 14 lạm quyền, tùy tiện kiểm tra, tạm giữ 2,2 tấn xúc xích.



Sự việc trên, cũng đã được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, cùng Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, giải quyết theo đúng quy định pháp luật./.