Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Ngay từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã ra thông điệp yêu cầu ngành ngân hàng phải quyết liệt tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất từ đó giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp.Trong những năm gần đây, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn là ngân hàng đi đầu trong việc giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Phóng viên VietnamPlus đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Thanh Hà, Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối vốn của Vietcombank xung quanh vấn đề này.- Năm 2017 được nhận định là một năm rất áp lực đối với ngành ngân hàng. Trong phiên họp đầu năm Thủ tướng Chính phủ cũng vừa chỉ đạo hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay ra. Vậy, ông đánh giá về dư địa để giảm lãi suất sẽ như thế nào trong năm 2017 của hệ thống ngân hàng?Với diễn biến kinh tế vĩ mô hiện nay, lãi suất USD quốc tế dự kiến tăng và áp lực lạm phát, việc ổn định mặt bằng lãi suất của năm 2017 là nỗ lực lớn của các ngân hàng.Vietcombank luôn quán triệt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp trong nước tiếp cận vốn, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.Tại Vietcombank, do đã kiểm soát và xử lý được nợ xấu, cùng với các biện pháp như tiết giảm chi phí quản lý nên sẽ có dư địa để ổn định mặt bằng lãi suất như hiện nay, thậm chí có thể giảm nhẹ lãi suất, đặc biệt là lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp khởi nghiệp.Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, sẻ chia với người dân và doanh nghiệp và khẳng định luôn áp dụng lãi suất cho vay ở mức thấp hơn mặt bằng lãi suất chung của thị trường.- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có chỉ thị đầu năm, yêu cầu cả hệ thống bắt tay ngay vào công việc. Vậy, hệ thống ngân hàng có hoá giải được những yêu cầu và áp lực này không thưa ông?Đầu năm 2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN với những chỉ đạo hành động cụ thể, sát sao đối với mọi mặt hoạt động của các ngân hàng. Thể hiện quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc tạo lập niềm tin của người dân và phát triển một cách an toàn, minh bạch của toàn hệ thống, đòi hỏi các ngân hàng phải có những nỗ lực rất lớn để hoàn thành yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.Tại Vietcombank, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã quán triệt và nghiêm túc thực hiện triển khai chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, tuân thủ chặt chẽ mọi quy định liên quan trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng.Theo đó, Vietcombank dành ưu tiên hang đầu là tăng trưởng tín dụng phải an toàn và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao... và đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ.Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận tín dụng. Tiếp tục kiện toàn năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, theo dõi sát tình hình cấp tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.- Vậy cơ sở nào để Vietcombank thực hiện được chủ trương này, thưa ông?: Trên cơ sở uy tín và danh tiếng, chất lượng dịch vụ tốt, chuyên nghiệp, Vietcombank chú trọng thu hút nguồn vốn giá rẻ, linh hoạt trong cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí quản lý... từ đó, có thể giảm thiểu chi phí huy động, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay.Ngoài ra, Vietcombank đang triển khai hàng loạt các dự án chuyển đổi, kiểm toán nội bộ, quản lý tài sản nợ - tài sản có, quản trị rủi ro... nhằm đưa ngân hàng trở thành một trong những ngân hàng tiên phong, quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế.Đặc biệt, đến nay Vietcombank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất hoàn tất việc xử lý nợ xấu tại VAMC. Vietcombank sẽ tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu cũng như đề án phát triển ngân hàng theo phê duyệt và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Phấn đấu thực hiện mục tiêu là ngân hàng số 1 Việt Nam và thuộc tốp 300 ngân hàng hàng đầu trên thế giới vào năm 2020.- Xin cảm ơn ông!