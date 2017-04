(Ảnh minh họa. Viết Ý/TTXVN)

Thông tin từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 21/4 cho biết Tổng cục đã có văn bản gửi tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các địa phương, công ty, doanh nghiệp lữ hành về đảm bảo hoạt động, chấn chỉnh, kiểm soát việc găm hàng, gây sốt giá dịp nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5.Tổng cục Du lịch nhận định, dịp nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 nhân dân cả nước được nghỉ dài ngày, khách quốc tế và khách nội địa đến các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các khu du lịch nghỉ dưỡng, điểm tham quan dự báo sẽ tăng mạnh.Dịp nghỉ lễ này là cơ hội tốt để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng lượng khách.Để tránh các hiện tượng phát sinh, gây ảnh hưởng xấu tới du khách, hình ảnh của du lịch địa phương và du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển khách, các khu, điểm đến du lịch, nhà hàng, trung tâm mua sắm, cơ sở vui chơi, giải trí…Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương cần huy động lực lượng để bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; phát hiện ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch; không phân biệt đối xử với khách... Đối với những điểm, khu du lịch đông du khách, các đơn vị chức năng cần bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách, gìn giữ vệ sinh, thu gom rác thải kịp thời...Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương, đơn vị dịch vụ cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; kiên quyết không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, sử dụng phẩm màu và các chất phụ gia có nguy cơ gây độc hại tại các khách sạn, nhà hàng địa phương.Đặc biệt, một trong những vấn nạn thường được nhắc tới nhất trong những mùa du lịch cao điểm là hiện tượng giữ phòng, gây sốt giá, nâng giá, ép giá khách hàng. Đối với việc này, Tổng cục Du lịch đặc biệt lưu ý các địa phương cần tăng cường kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.../.