Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 8/8, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai để triển khai Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm năm 2017, tại tỉnh Lào Cai.Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn công tác đã công bố Kế hoạch và Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Lào Cai.Nội dung kiểm tra tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương; công tác thi hành án, thu hồi tài sản và công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại tại khu vực biên giới, quản lý tài nguyên khoáng sản...Thông qua công tác giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò của các cấp ủy Đảng, kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Lào Cai từ ngày 8/8 đến ngày 19/8/2017, kiểm tra giám sát tại các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thành ủy Lào Cai, Huyện ủy Sa Pa, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục Hải quan tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra, giám sát. Theo đó, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các vấn đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý; thi hành án; công tác phối hợp điều tra; việc tham mưu, đề xuất; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong đó, chú trọng kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nội dung về các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng.Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh Lào Cai cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng.Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, giám sát các đơn vị trên địa bàn tỉnh; quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình đề ra.Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; chỉ đạo việc xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế tại địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm kinh tế; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn, theo đúng tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị...Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan trong Khối Nội chính ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh nhằm tăng cường phát hiện và phối hợp trong quá trình xử lý đối với các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế, các vụ việc được dư luận quan tâm.Trong giai đoạn 2011-2016, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã chuyển 13 vụ sang các cơ quan điều tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời các ngành trong Khối Nội chính đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, trao đổi, thảo luận biện pháp xử lý đối với những vụ việc tham nhũng, kinh tế khác trên địa bàn thông qua các buổi giao ban hằng tuần giao cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì.Hằng tuần, các vụ việc thuộc phạm vi, thẩm quyền xin ý kiến Tỉnh ủy, các ngành đều trực tiếp báo cáo xin ý kiến cấp ủy theo quy định.Tại Lào Cai, qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở đã phát hiện 3 trường hợp cán bộ, đảng viên có sai phạm về kinh tế; đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Công an tỉnh Lào Cai khởi tố điều tra tổng số 14 vụ án với 28 bị can liên quan đến tham nhũng và chức vụ./.