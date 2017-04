Ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) và kiểm tra tiến độ hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tại dự án của công ty.Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành 52/53 lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường.Qua kiểm tra cho thấy, công ty đang bổ sung bổ sung hệ thống xử lý nước thải khu vực dập cốc ướt; bổ sung hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn tại bãi chứa phế liệu, bãi chứa quặng, than; bổ sung các hạng mục cải thiện đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hóa, sinh hoạt và công nghiệp. Công ty lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự động nước thải tại xưởng xử lý nước thải sinh hóa, xưởng xử lý nước thải sinh hoạt, lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự động tại các ống khói. Riêng hạng mục chuyển đổi từ dập cốc ướt sang dập cốc khô theo lộ trình đến tháng 6/2019 sẽ hoàn thành và đi vào vận hành.Đối với hạng mục chuỗi hồ sinh học, với diện tích 10 ha sẽ tạo dung tích điều hòa đủ lớn, an toàn, cho phép chủ động áp dụng các giải pháp ứng phó khi có sự cố từ các trạm xử lý nước thải, ổn định chất lượng dòng nước sau xử lý, chảy ra biển, tránh các cú sốc về nồng độ với môi trường biển. Theo dự kiến đến 30/6/2017, chuỗi hồ sinh học sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng.Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đồng tình với báo cáo đánh giá của đoàn giám sát và ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong việc hoàn thiện, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường; hiện đoàn ghi nhận 12 hạng mục phụ trợ liên quan đã cơ bản hoàn thiện về xây dựng, thử nghiệm. Còn lại 7 hạng mục về cơ bản đã xong khâu xây dựng và khâu chuẩn bị cho điều kiện vận hành thử nghiệm.Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, để đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố môi trường, việc kiểm tra, đánh giá công nghệ cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, tích cực, các thiết bị và trung tâm kiểm soát phải hoạt động 24/24 giờ; xem xét thật kỹ các công trình phòng ngừa sự cố và ứng phó sự cố; cần có ngay các nghiên cứu, đánh giá để tái sử dụng chất thải rắn một cách triệt để; cần có quy chế ứng phó khi sự cố xảy ra, kèm theo đó là củng cố về thiệt bị, con người và năng lực.Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành liên quan cần có sự thống nhất trong đánh giá về Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; các ngành chức năng, địa phương cần tạo mọi điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục hành chính để sớm đi vào hoạt động. Công ty cần hoàn thiện hồ sơ, trong đó cần trình bày rõ các công trình đã làm được, các công trình dự kiến hoàn thành, kế hoạch chi tiết vận hành thử nghiệm, cần làm càng sớm càng tốt để trình hội đồng liên ngành tổ chức đánh giá.Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại các trạm xử lý nước thải; đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc tự động nước thải tại xưởng xử lý nước thải sinh hóa, xưởng xử lý nước thải sinh hoạt. Đoàn đã đi kiểm tra tiến độ hoàn thành dự án chuỗi hồ sinh học, một hạng mục đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chất thải, phòng ngừa sự cố./.