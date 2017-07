Đảo Lý Sơn. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Trước thực trạng Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên đảo, tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị và mong muốn Trung ương hỗ trợ để tỉnh triển khai dự án nâng cấp trung tâm.Tại buổi làm việc mới đây với đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu rõ, Trung tâm y tế Quân dân y huyện Lý Sơn đang thiếu y, bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại nên hạn chế trong việc can thiệp những ca bệnh nặng. Trong những trường hợp đó, người nhà phải đưa bệnh nhân vào đất liền, nguy cơ đe dọa đến tính mạng do cách trở về địa lý (đảo cách đất liền khoảng 14 hải lý - PV).Theo bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn huyện chưa huy động được quỹ để hỗ trợ các ca bệnh nặng nên người nhà bệnh nhân phải tự thuê tàu (thường phải thuê nguyên chiếc) với số tiền lên tới 20 triệu đồng/chuyến, rất tốn kém.Cũng theo bà Hương, đối với những gia đình thuộc diện khó khăn, trong trường hợp bất khả kháng, họ chỉ còn cách đặt cọc trước cho chủ tàu vài triệu đồng, sau đó đi làm thuê cho tàu cá hàng tháng trên biển mới trả hết nợ. Vào những ngày mưa bão, biển động, không có tàu chạy, người bệnh đành phải nằm chờ.Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, số tiền nâng cấp Trung tâm y tế Quân dân y huyện Lý Sơn lên tới 454 tỷ đồng.Do nguồn vốn quá lớn nên Sở đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Quảng Ngãi tiếp tục huy động, đồng thời chờ tỉnh can thiệp, mong muốn Trung ương hỗ trợ vốn đối ứng.Sau khi nâng cấp, Trung tâm y tế Quân dân y huyện Lý Sơn sẽ đủ các tiêu chuẩn để trở thành Bệnh viện đa khoa hạng 2; đủ điều kiện để thực hiện những ca mổ trung, đại phẫu…Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, trước mắt huyện Lý Sơn cần sớm thành lập Qũy hỗ trợ tiền thuê tàu thuyền cho người bệnh; Sở Y tế cần sớm có phương án điều chuyển, luân chuyển y, bác sĩ ra đảo để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh.Ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hứa sẽ xem xét, sớm trình lên Quốc hội để có hướng hỗ trợ thỏa đáng./.