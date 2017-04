Anh Matthew Herrick. (Nguồn: straitstimes.com)

Anh Matthew Herrick sống tại Mỹ đã đâm đơn kiện ứng dụng hẹn hò sau khi nhiều người lạ mặt đến đòi "quan hệ."Trong vòng 5 tháng qua, khoảng 1.100 người đàn ông đã xuất hiện tại nhà và nơi làm việc của anh Matthew Herrick, đề nghị được quan hệ tình dục với anh.Và anh Herrick, 32 tuổi cho rằng Grindr, một ứng dụng hẹn hò phổ biến với những người đồng tính và nam giới lưỡng tính phải chịu trách nhiệm cho cuộc "tấn công" đột ngột nhắm vào anh này.Các luật sư của anh Herrick đã nộp đơn khiếu nại hôm thứ Tư (12/4) vừa qua, trong đó nêu rằng anh là nạn nhân của một kế hoạch trả thù tinh vi do một người bạn trai cũ anh quen qua ứng dụng này lập ra.Anh Herrick khẳng định người tình cũ đã tạo các tài khoản giả dùng ảnh và thông tin cá nhân của anh trên Grindr từ tháng 10 năm ngoái và mời đàn ông đến căn hộ cũng như nhà hàng nơi anh làm việc."Toàn bộ cuộc đời của tôi đã bị đánh cắp. Sự riêng tư của tôi đã bị lấy đi. Tôi bị làm nhục hàng ngày," anh Herrick chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Một với tạp chí Wired. "Đó là địa ngục trần gian."Theo CNN, đơn khiếu nại cho biết mỗi ngày có tới 16 người lạ mặt xuất hiện tìm kiếm anh Herrick. Trong một số trường hợp, họ được nói rằng anh Herrick ban đầu sẽ kháng cự "như một phần trong tưởng tượng cưỡng bức hay nhập vai có sự đồng thuận."Một số hồ sơ về anh Herrick, người làm cả công việc diễn viên và người mẫu bán thời gian nói rằng anh dương tính với HIV.Các luật sư của anh Herrick nói rằng Grindr cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì đã đưa ra "một sản phẩm nguy hiểm."Họ so sánh ứng dụng này với ắc quy ôtô và nói: "Nếu nhà sản xuất và người bán đều biết ắc quy sẽ phát nổ, họ có nghĩa vụ phải cảnh báo người dùng về nguy cơ đó. Chưa kể đến nghĩa vụ đánh giá liệu sản phẩm có nguy hiểm đến mức cần phải được rút hết khỏi thị trường hay không."Đơn khiếu nại cũng nói rằng anh Herrick đã gửi hơn 100 thông báo cho Grindr về các hồ sơ cá nhân giả mạo, nhưng phía Grindr không có hành động nào."Họ đã cài bẫy cho anh ấy bị tấn công tình dục," Carrie Goldberg, luật sư của anh Herrick cho hay. "Thật may là chuyện đó chưa xảy ra"./.