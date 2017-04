Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội. (Nguồn: Kienlongbank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 21/4 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cổ đông tham dự chiếm tỷ lệ 96,11% tổng số cổ phần của Kienlongbank.Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung của Đại hội, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2017: Tổng tài sản 36.500 tỷ đồng, tổng vốn huy động 32.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay 24.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 8%.Hết quý 1, các chỉ số kinh doanh của Kienlongbank rất khả quan như tổng tài sản tăng 5,8%, tổng huy động vốn tăng 7,15%, dư nợ cấp tín dụng tăng 10,04%, lợi nhuận trước thuế đạt trên 72 tỷ đồng.Kienlongbank tập trung duy trì, phát triển các phân khúc khách hàng truyền thống và có nhiều lợi thế như lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con nông dân, tiểu thương, sản xuất - kinh doanh nhỏ lẻ.Năm 2016, đa số các chỉ tiêu kinh doanh của Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch đề ra: Tổng tài sản đạt 30.451 tỷ đồng, tăng 20,26%, đạt 103,4% kế hoạch; tổng huy động vốn đạt 26.367 tỷ đồng, tăng 24,06%; dư nợ tín dụng đạt 19.766 tỷ đồng, tăng 21,88%; giảm tỷ lệ nợ xấu từ mức 1,13% xuống 1,06%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng hơn ba lần so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 151,63 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng, đạt 50,54% kế hoạch; mạng lưới hoạt động được mở rộng lên 117 đơn vị, tăng 14 đơn vị, đạt 100% kế hoạch.Ngoài ra, trong năm 2016, Kienlongbank đã chính thức phát hành thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa, gia nhập mạng lưới thanh toán toàn cầu của tổ chức thẻ quốc tế Visa; hoàn tất đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, chuẩn bị đưa cổ phiếu Kienlongbank giao dịch trên sàn UPCOM trong quý 2.Ông Võ Văn Châu, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank cho biết: Năm 2016, Kienlongbank đã xét miễn/giảm lãi hơn 1.100 trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh với số tiền gần 220 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay để tăng sức cạnh tranh, chia sẻ khó khăn với khách hàng, trích lập các khoản dự phòng để tích lũy nguồn lực xử lý rủi ro tăng 85,3 tỷ đồng so với năm 2015, mở rộng thêm 14 đơn vị mới.Lãnh đạo Kienlongbank nhấn mạnh, Kienlongbank chấp nhận ‘hy sinh’ một phần lợi nhuận để quyết tâm hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu đã đề ra. Qua đó, tình hình tài chính của Kienlongbank đã được cải thiện đáng kể về mặt chất lượng và tính bền vững, khả năng cạnh tranh được nâng lên rõ rệt, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, thương hiệu Kienlongbank ngày càng được nhiều người biết đến, tạo sự gắn kết lâu dài với khách hàng. Số lượng khách hàng của Kienlongbank đã tăng liên tục trong vòng 3 năm trở lại đây, từ 162.100 khách hàng lên 385.600 khách hàng giao dịch thường xuyên.Về cổ tức 2016, theo ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank cho biết: “Nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời dự kiến quý 2, cổ phiếu Kienlongbank sẽ giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM nên việc giữ lại cổ tức sẽ làm tăng giá trị sổ sách cổ phần của Kienlongbank, về dài hạn sẽ có lợi hơn cho cổ đông nên Kienlongbank sẽ không chia cổ tức trong năm 2016.”