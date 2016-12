Vận chuyển sản phẩm thức ăn chăn nuôi đi tiêu thụ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản tháng 12 ước đạt 2,3 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu cả năm 2016 đạt 24,5 tỷ USD, tăng 4,9% so với năm 2015.Trong số đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính ước đạt khoảng 17,9 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.So với năm 2015, mặt hàng có mức nhập khẩu tăng trưởng mạnh nhất là lúa mì, với mức tăng gấp đôi về lượng và tăng 67,4% về giá trị; nhập khẩu hạt điều cũng tăng 16,9% về khối lượng và tăng 41,2% về giá trị…Cụ thể, ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 12 đạt 278.000 tấn với giá trị đạt 55 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu lúa mì cả năm 2016 đạt 4,76 triệu tấn với giá trị đạt 1,01 tỷ USD, tăng hơn 2 lần về khối lượng và tăng 67,4% về giá trị so với năm 2015.Các thị trường Việt Nam nhập khẩu lúa mì chính là Australia, trong 11 tháng đầu năm 2016, thị trường này chiếm tới 39,1% thị phần, tăng 45,1% về khối lượng và tăng 23,9% về giá trị so với năm trước. Tiếp theo là Brazil, chiếm 6,7% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này, với tổng khối lượng nhập khẩu đạt 333.600 tấn và 63,76 triệu USD, giảm 3,7% về khối lượng và giảm 21,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.Bên cạnh đó, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, so với năm 2015 nhiều mặt hàng giảm cả về số lượng và giá trị như phân bón, gỗ và sản phẩm gỗ, thức ăn gia súc và nguyên liệu, đậu tương…Cụ thể, nhập khẩu phân bón cả năm giảm 7,7% về khối lượng và giảm 22% về giá trị so với năm 2015. Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 12 đạt 429.000 tấn với giá trị 101 triệu USD, đưa khối lượng phân bón nhập khẩu cả năm 2016 đạt 4,16 triệu tấn với giá trị đạt 1,1 tỷ USD.Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu là nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu toàn ngành với 3,39 tỷ USD. Song năm nay, nhóm sản phẩm này đã giảm 0,1% kim ngạch nhập khẩu so với năm 2015.Nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ giảm 16% so với năm 2015 với giá trị nhập khẩu gỗ tháng 12 đạt 194 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu mặt hàng này năm 2016 đạt 1,82 tỷ USD,.Nhập khẩu đậu tương cũng giảm 8,8% về khối lượng và giảm 12,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 12/2016 đạt 218.000 tấn với giá trị 98 triệu USD, đưa tổng khối lượng đậu tương nhập khẩu trong cả năm 2016 đạt 1,56 triệu tấn với giá trị đạt 667 triệu USD./.