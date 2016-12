Một người phụ nữ đi mua hàng ở Afghanistan. (Nguồn: AFP)

Một người phụ nữ 30 tuổi đã bị chặt đầu tại một ngôi làng hẻo lánh ở Afghanistan vì đã tới một khu chợ địa phương một mình, không có chồng đi cùng, theo truyền thông địa phương dẫn lời các quan chức. Những kẻ đứng đằng sau vụ chặt đầu có thể có liên hệ với Taliban.​Theo RT, vụ việc xảy ra tại một ngôi làng ở Latti, tỉnh Sar-e Pol, miền bắc Afghanistan vào tối thứ 2 vừa qua, theo thông tin từ kênh tin tức TOLO, dẫn lời người phát ngôn của thống đốc tỉnh Sar-e Pol Zabiullah Amani.Theo Amani, người phụ nữ đã bị chặt đầu vì chị đã tới chợ để mua hàng hóa một mình, do chồng của nạn nhân hiện đang ở Iran.Vụ việc cũng được người phụ trách các vấn đề phụ nữ của tỉnh Sar-e Pol Nasima Arezo xác nhận.“Người phụ nữ đã bị chặt đầu bằng một lưỡi lê gắn vào một khẩu AK-47 sau một cuộc cãi vã ở ngôi làng hẻo lánh của cô,” Arezo cho biết.Amani cho biết những người đàn ông có vũ trang đã sát hại nạn nhân được cho là có liên hệ với Taliban. Làng của Latti hiện đang thuộc sự kiểm soát của nhóm này.Tuy nhiên, Taliban đã phủ nhận mọi sự liên quan tới vụ chặt đầu. Hiện chưa có ai bị bắt do có liên quan tới vụ việc này.Sar-e Pol đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban kể từ năm 1998. Tỉnh này được coi là không an toàn, với nhiều trộm cướp, binh lính và cảnh sát tham nhũng thường đe dọa các du khách.Theo một báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế vào năm 2015, những nhà hoạt động vì quyền phụ nữ ở Afghanistan đang phải đối mặt với mức độ bạo lực và nhũng nhiễu ngày càng gia tăng khi chính quyền ngoảnh mặt làm ngơ trước vấn đề này.Vào tháng 3/2015, một nhóm nam giới đã đánh đập một người phụ nữ 27 tuổi tên là Farkhunda cho tới chết, ném xác cô từ trên mái nhà xuống, chẹt xe hơi qua xác cô, đốt xác và cuối cùng là ném xuống sông Kabul.Người phụ nữ này đã bị kết oan tội đốt kinh Koran. Cái chết của cô đã dẫn tới những đợt biểu tình lớn trên toàn quốc, khiến 26 người bị bắt và làm dấy lên những lời kêu gọi các nhà chức tránh đảm bảo an toàn cho phụ nữ khỏi bạo lực.Trong một bài thăm dò năm 2011 của quỹ Thomson Reuters, Afghanistan đã được bầu là nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ trên thế giới./.