Kỷ luật hai Hiệu trưởng tự ý cho học sinh nghỉ học không có lý do

Ngày 11/2, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện này đã ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Thắng và ông Lê Thanh Hùng, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đồng Thắng (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vì đã vi phạm quy định về quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong giờ hành chính.



Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trong huyện phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong giờ hành chính



Theo phản ánh của một số phụ huynh học sinh, ngày 3/2 (tức mùng 6 Tết Đinh Dậu 2017), Trường trung học cơ sở Đồng Thắng và Trường mầm non Đồng Thắng (huyện Triệu Sơn) đã tự ý cho học sinh nghỉ học không có lý do. Điều này đã gây bức xúc cho nhiều phụ huynh có con theo học nơi đây.



Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn đã cử cán bộ xuống hai trường trên xác minh và đề nghị Ban Giám hiệu các trường giải trình, kiểm điểm vụ việc.



Ông Lê Thanh Hùng, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đồng Thắng xác nhận sự việc ông có cho học sinh nghỉ học vào ngày 3/2.



Hôm đó, Trường có tổ chức lễ gặp mặt đầu Xuân sau khi Trường vận động thành công nguồn đóng góp xã hội hóa để mua sắm máy vi tính, sau đó thì cho cán bộ, giáo viên nghỉ ngơi.



Lý giải về việc cho học sinh nghỉ học trái quy định, bà Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường mầm non Đồng Thắng cho biết, Trường cho nghỉ học vì các cháu không đến trường, các cháu tự ý nghỉ. Một buổi chỉ có 5 đến 7 cháu nên bà quyết định cho nghỉ.



Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa; tổ chức đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc./.