Nữ văn sỹ Jane Austen. (Nguồn: historythings.com)

Những ngày này, người yêu thích văn học tại Anh hướng tới sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày mất của nhà văn Jane Austen, một trong những cây bút được yêu thích nhất mọi thời đại tại Xứ sở Sương mù.Chỉ được biết đến sau khi qua đời ngày 18/7/1817 ở tuổi 41, nhưng những tiểu thuyết kinh điển như "Pride and Prejudice" (Kiêu hãnh và định kiến), "Emma" và "Sense and Sensibility" (Lý trí và tình cảm) đã khiến cái tên Jane Austen trở nên bất tử.Lấy bối cảnh cuộc sống của các quý tộc nông thôn ở Anh thế kỷ 19, sáu tiểu thuyết do bà sáng tác đã bán được hàng triệu bản, được chuyển thể thành những tác phẩm điện ảnh kinh điển, thậm chí có một bộ phim thuộc thể loại xác sống kinh dị cũng được phát triển từ cốt truyện tác phẩm "Kiêu hãnh và định kiến" của bà.Không chỉ là tác giả của những tiểu thuyết "gối đầu giường" của nhiều thế hệ sau, bà còn là nguồn cảm hứng để nhiều cây bút "đàn em" học tập như Virginia Woolf hay Helen Fielding. Các tác phẩm của bà không chỉ đơn thuần kể về những câu chuyện tình yêu bi lụy, mà người đọc còn cảm nhận được sự phê bình sâu sắc đối với một xã hội phân biệt tầng lớp điển hình của thế kỷ 19, là tiếng nói bênh vực những thân phận phụ nữ sống trong xã hội đầy định kiến.Bản thân Jane Austen tuy là một phụ nữ có tài nhưng luôn sống trong sự kìm kẹp và định kiến của xã hội đối với người phụ nữ cầm bút. Bà đã trải qua một cuộc sống không hôn nhân dù có một lần đính ước, một cuộc sống không mấy dư giả dù rất tài năng, và thành công chỉ đến khi bà đã không còn trên đời.Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của Jane Austen năm nay, Ngân hàng Trung ương Anh dự định sẽ phát hành tiền giấy mệnh giá 10 bảng có in hình nữ văn sỹ, đồng thời nhiều sự kiện ý nghĩa sẽ được tổ chức như các tour du lịch về Hampshire, nơi bà sinh ra và được chôn cất, và nhiều hoạt động trưng bày về cuộc đời của bà./.