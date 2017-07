Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang tặng quà cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công trên địa bàn thành phố Hà Giang. (Nguồn: TTXVN)

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang cùng các nhà tài trợ trao tặng quà cho thầy cô giáo Trường Tiểu học B Minh Tân, huyện Vị Xuyên. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)



Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Ngày 26/7, tại nhiều địa phương trong cả nước tiếp tục diễn ra các hoạt động tri ân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).Đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Đinh Đăng Quang làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.Trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dành một phút mặc niệm trang nghiêm trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ và đến từng phần mộ của các anh thắp những nén hương thơm tri ân, tưởng nhớ công ơn của những người con đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, các anh đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, hy sinh cho đất nước nở hoa-cho dân tộc trường tồn.Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang hiện có 1.757 ngôi mộ liệt sỹ thuộc 32 tỉnh, thành phố (từ tỉnh Quảng Trị trở ra) đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. 33 năm sau trận chiến đấu ác liệt, hiện vẫn còn rất nhiều hài cốt của những người lính hy sinh vì Tổ quốc vẫn còn nằm lại ở chiến trường, chưa thể quy tập về các nghĩa trang, về với gia đình, đồng đội do mìn còn nhiều, để lại nỗi đau day dứt, khắc khoải khôn nguôi trong tâm can của những người đồng đội còn sống.Đây là dịp để ôn lại ý nghĩa lịch sử và truyền thống vẻ vang của Ngày Thương binh-Liệt sỹ để “tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh” như lời dạy của Bác Hồ và cũng là dịp để mỗi lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN thể hiện trách nhiệm trước những hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ, thương binh - những người đã ngã xuống hoặc mất một phần máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang cùng Lãnh đạo Công ty VNA SPORT, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trao, tặng quà tặng năm hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công trên địa bàn thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên; trao tặng toàn bộ quần áo thể thao cho các em học sinh trường Tiểu học B Minh Tân, Trường Trường Trung học Cơ sở bán trú Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các ban, ngành thành phố đi thăm, tặng quà và làm việc với Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc hóa học dioxin thành phố Hà Nội, tại thôn Muỗi, xã Yên Bài, huyện Ba Vì và nhiều hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện.Tại các hộ gia đình và Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc hóa học dioxin thành phố, ông Nguyễn Đức Chung thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc đến toàn thể gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn.Ông Nguyễn Đức Chung đánh giá cao huyện Ba Vì và Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc hóa học dioxin thời gian qua đã quan tâm, nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; huyện cần tiếp tục khơi dậy phong trào trong nhân dân, đặc biệt giáo dục truyền thống cho các thế hệ hiểu sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban, ngành, huyện Ba Vì sớm xây dựng các đề án đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và có thể tăng lượng người được chăm sóc tập trung tại đây. Thành phố sẽ xem xét giải quyết sớm trong việc đầu tư máy móc thải độc cho những người bị nhiễm hóa học dioxin. Trước mắt cần bổ sung sớm các máy lọc nước loại tốt để nâng cao chất lượng sinh hoạt cho những người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.Thành phố hiện có số lượng lớn với khoảng 11.000 nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong đó có 6000 người là con em của những người tham gia kháng chiến. Tuy nhiên, vì nhiều điều kiện khác nhau nên hiện chỉ có lượng nhỏ người được chăm sóc tập trung.Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc hóa học dioxin thành phố Hà Nội hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc hàng ngày 56 nạn nhân chất độc hóa học dioxin là con em của những người tham gia kháng chiến.Tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Đoàn Quảng Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” và lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ. Tham dự buổi lễ còn có Đoàn đại biểu tỉnh Đoàn Sekong của nước bạn Lào.Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tỉnh Quảng Nam có 64.000 liệt sỹ đã ngã xuống và là địa phương có số Mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất nước. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với những việc làm cụ thể như tham gia chăm sóc, làm đẹp nghĩa trang liệt sỹ; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; giúp đỡ, tặng học bổng cho con em thương binh, liệt sỹ.Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn Quảng Nam đã gửi tặng 70 suất quà, trị giá gần 100 triệu đồng, tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lược vũ trang, thương bệnh binh; trao bảng biểu tượng kinh phí xây ba nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách với tổng giá trị 150 triệu đồng.Tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - giá trị lý luận và thực tiễn.” 47 tham luận tại Hội thảo tập trung đề cập tới tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn, đáp nghĩa; giá trị khoa học và lý luận; giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa và sự tham gia của các lực lượng xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Đây là dịp chia sẻ những kết quả nghiên cứu về quan điểm, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đền ơn đáp nghĩa và vận dụng tư tưởng của Người vào quá trình thực hiện chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, người có công hiện nay.Cùng ngày đã diễn ra triển lãm chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” do Bảo Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức và Hành trình “Theo bước chân những người Anh hùng” với sự tham gia 140 đoàn viên, đi qua những địa danh lịch sử như Bảo tàng lịch sử./.