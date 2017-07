Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh, Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017).Tham dự lễ kỷ niệm, về phía Việt Nam có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu, cùng đông đảo cán bộ, lưu học sinh Lào đang học tập, công tác tại Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm.Tham dự buổi lễ còn có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội hữu nghị Việt Nam-Lào; Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, cựu chiến binh, nhân sỹ, trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ôn lại truyền thống quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cách đây 55 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt, nhưng với những thắng lợi quan trọng cả về chính trị, quân sự, ngoại giao của cách mạng Lào, Hiệp định Geneva 1962 về Lào đã được ký kết, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cách mạng hai nước Lào và Việt Nam.Với thời cơ và điều kiện thuận lợi đó, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Ðây là sự kiện lịch sử trọng đại, là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977, trong đó nhấn mạnh: "Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị không gì lay chuyển được giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, tình đồng chí vĩ đại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào được tôi luyện trong mấy chục năm đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu, cùng chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng hợp tác và giúp đỡ nhau xây dựng đất nước là một truyền thống quý báu, một sức mạnh vô địch của hai dân tộc, hai Đảng..." Bốn mươi năm qua, Hiệp ước đó đã trở thành cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.Bày tỏ niềm tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư nhấn mạnh đó là mối quan hệ phát triển bền vững từ quan hệ truyền thống thân thiết trở thành quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp.Đó là mối quan hệ thể hiện những ước vọng tha thiết của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia. Đó là mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững mang tính xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, các chặng đường, bước trước chuẩn bị cho bước sau tiếp tục phát triển đưa tới những thắng lợi lịch sử của hai nước Việt Nam, Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay.Phân tích bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hiện nay đặt ra cho cách mạng hai nước nhiều vận hội phát triển, cũng như không ít khó khăn, thách thức mới, Tổng Bí thư khẳng định những bài học lịch sử của mối quan hệ mẫu mực Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, những tư tưởng chỉ đạo và nội dung hợp tác nêu trong bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng trên các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữa các ngành và các địa phương; cả hợp tác song phương và đa phương. Hai nước Lào và Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nhân dân hai nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và cùng nhau phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân hai nước có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Để tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam lên tầm cao mới, hai bên cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận, mục tiêu chiến lược đã đặt ra với tầm nhìn rộng hơn, toàn diện và lâu dài hơn nhằm không ngừng củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu chúng ta cũng nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình để mối quan hệ Việt-Lào "mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông" như lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.”Phát biểu tại buổi lễ, ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trong các trận chiến quan trọng trên đất Lào đều có máu và mồ hôi của cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam.Ông Phankham Viphavanh nhấn mạnh, trải qua gần nửa thế kỷ của liên minh chiến đấu và thắng lợi, sự gắn bó thân thiết, tình yêu thương nồng nàn, tin tưởng thực sự anh em đã làm nảy sinh tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, là nguồn lực kỳ diệu và là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở hai nước, mà nổi bật nhất, mang ý nghĩa quan trọng nhất là chiến thắng mùa Xuân năm 1975. Đảng, Nhà nước, nhân dân các dân tộc Lào rất tự hào đã đóng góp công sức mình cho liên minh chiến đấu và thắng lợi của hai nước. Việc có tuyến đường Hồ Chí Minh lẫy lừng trên đất Lào, với chiều dài dọc Tây Trường Sơn đã tạo các điều kiện thuận lợi trong việc chuyển quân, vừa là nơi tập hợp lực lượng và vũ khí khí tài để giải phóng miền Nam Việt Nam.Ông Phankham Viphavanh khẳng định tình hữu nghị, tình yêu thương giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam mãi mãi thủy chung trong sáng không bao giờ phai. Tình hữu nghị vĩ đại trong mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện sẽ được củng cố, tăng cường tới mãi mai sau. Sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục được vun đắp, không ngừng đơm hoa kết trái, góp phần xứng đáng cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện vì hạnh phúc và phồn vinh của các dân tộc trên thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt được vun đắp bằng biết bao xương máu của các anh hùng, chiến sỹ, nhân dân hai nước nhiều thế hệ, để mối quan hệ thủy chung, trong sáng đó mãi mãi được tiếp nối, phát triển, xứng đáng với câu nói của Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu: “Tình hữu nghị anh em và tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào là tâm hồn quý báu, là tài sản vô giá.”Là những người gắn bó, tận tâm tận lực đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Lào, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, 97 tuổi, đại diện các chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào bày tỏ: “Là những người may mắn và hạnh phúc được thử thách và trưởng thành trong sự nghiệp vĩ đại của hai dân tộc, chứng kiến sự gắn bó keo sơn bền chặt và không ngừng phát triển mối quan hệ Việt-Lào, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã thương yêu, cưu mang, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.”Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương mong muốn, trong thời gian tới, nhân dân hai nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được nhiều mục tiêu mà hai Đảng, hai Nhà nước đã đặt ra; tin tưởng thế hệ trẻ hai nước tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt-Lào.Đại diện sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, em Vịlaysắc Phănđànụvông xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, học tập, trau dồi kiến thức, cùng với trí tuệ, năng lực của mình đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước. Việc xây dựng đất nước Lào phát triển phồn vinh và thịnh vượng cũng chính là góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam ngày càng bền chặt. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của hai nước, tuổi trẻ Việt Nam-Lào đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể với hình thức phong phú, sinh động và ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước trong việc kế thừa, gìn giữ phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, thay mặt thế hệ trẻ Việt Nam, sinh viên Nguyễn Thạch Thảo nguyện phấn đấu hết sức mình để mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc, di sản vô giá của các thế hệ tiền bối được truyền mãi đến các thế hệ mai sau./.