Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá vàng đã đi xuống trong phiên giao dịch chiều ngày 10/2 tại thị trường châu Á, trong khi đồng USD mạnh lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn sẽ sớm công bố kế hoạch giảm thuế doanh nghiệp.Tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), vào lúc 14 giờ 11 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm 0,5% xuống 1.223,93 USD mỗi ounce.Nhà Trắng cho biết, trong vài tuần tới, Tổng thống Trump sẽ công bố một kế hoạch cải cách thuế tham vọng nhất kể từ thời cựu Tổng thống Reagan đến nay.Thông tin này đã khiến giá cổ phiếu và đồng USD đồng loạt đi lên do giới đầu tư hy vọng thuế doanh nghiệp sẽ được cắt giảm.Những số liệu lạc quan của nền kinh tế Mỹ cũng củng cố cho xu hướng tăng giá của “đồng bạc xanh.”Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần trước đã bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 43 năm qua.Chỉ số USD – được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác – phiên này đứng vững ở mức 100,6.Tuy nhiên, theo nhà phân tích Barnabas Gan của trung tâm OCBC, giá vàng vẫn có thể tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2017 do tâm lý tránh rủi ro của nhà đầu tư và tình hình bất ổn trên thế giới./.