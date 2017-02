Emma Stone giành giải Nữ chính xuất sắc nhất. (Nguồn: Reuters)

Cặp đôi hoàng gia tới dự lễ trao giải. (Nguồn: Reuters)

Theo CBCNews, tại lễ trao giải BAFTA ngày 12/2, bộ phim ca nhạc "La La Land" đã giành được 5 giải bao gồm phim hay nhất.Những giải thưởng chính khác cũng thuộc về bộ phim "I, Daniel Blake," "Lion" và "Manchester by the Sea."Giải thưởng điện ảnh của Vương quốc Anh, thường được gọi là BAFTA, được xem như một tiền đề dẫn đến chiến thắng tại lễ trao giải Oscar hai tuần sau đó."La La Land" đã nhận được tới 11 đề cử cho giải thưởng này, và ngoài phim hay nhất, bộ phim này còn gặt hái giải thưởng ở hạng mục nữ chính xuất sắc nhất cho Emma Stone, đạo diễn xuất sắc nhất cho Damien Chazelle.Không chỉ có vậy, "La La Land" còn giành chiến thắng ở hạng mục phim được dàn dựng với kỹ xảo điện ảnh hay nhất và nhạc phim hấp dẫn nhất.Vinh dự nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất, sau khi vượt qua hai ứng cử viên khác là Ken Loach và Tom Ford, đạo diễn Damien Chazelle đã bày tỏ niềm xúc động, bất ngờ và tự hào với những chiến thắng vang dội dành cho "đứa con tinh thần" của ông."La La Land" trước đó đã giành chiến thắng ở cả 7 hạng mục được đề cử tại lễ trao giải thưởng Quả cầu Vàng lần thứ 74 được tổ chức hồi tháng 1 vừa qua tại Mỹ và đang nằm trong danh sách đề cử tranh giải ở 14 hạng mục của Giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar sẽ được trao vào cuối tháng 2 này."La La Land" xoay quanh chuyện tình của 2 nghệ sỹ trong bối cảnh họ phải vật lộn với cuộc sống ở thành phố Los Angeles (Mỹ).Trong phim, Emma Stone vào vai nữ diễn viên trẻ và đầy nhiệt huyết Mia, đem lòng yêu nhân vật Sebastian (một nghệ sỹ nhạc jazz) do Ryan Gosling thủ vai.Bộ phim là câu chuyện kể về quá trình bươn chải tìm chỗ đứng ở Hollywood của 2 người để không đánh mất giấc mơ thực sự của đời mình​.Bạn diễn của Emma Stone, Ryan Gosling, để vuột giải thưởng nam chính xuất sắc nhất vào tay Casey Affleck trong "Manchester by the Sea."Diễn viên người Anh Dev Patel giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim "Lion," nói về một chàng trai trẻ tìm kiếm gia đình đã bị ly tán của mình.Viola Davis giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim "Fences."Bộ phim "The 13th" của Ada DuVernay giành giải phim tài liệu hay nhất."Lion" cũng giành giải BAFTA cho kịch bản chuyển thể hay nhất."I, Daniel Blake" của Ken Loach giành giải phim Anh hay nhất. Vị đạo diễn 80 tuổi này đã sử dụng bài phát biểu của mình để công kích chính phủ bảo thủ của đất nước.Loach nói rằng bộ phim tài liệu của mình kể về một người thợ mộc đang cố gắng có được phúc lợi xã hội sau một cơn đau tim, điều này cho thấy "những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất đang bị chính phủ đối xử một cách nhẫn tâm, và đó là một điều đáng hổ thẹn."Loach xin lỗi vì bài phát biểu mang tính chính trị, nhưng ông nói với các phóng viên hậu trường rằng bạn không thể làm một bộ phim như vậy và sau đó nói chuyện như với làng giải trí.Tại nhà hát hoàng gia London, Loach đã nhận được nhiều sự cổ vũ từ hoàng tử William và vợ, công nương Kate, cũng như các diễn viên Meryl Streep, Casey Affleck, Emma Stone và Nicole Kidman.Cả William và Kate đều mặc đồ đen và trắng - William trong bộ vest tuxedo, còn Kate trong chiếc váy hở vai của Alexander McQueen cùng đôi hoa tai lấp lánh./.