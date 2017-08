Nhà máy thủy điện Lai Châu xả lũ khẩn cấp ngày 2/8 vừa qua. (Ảnh: Văn Hoàng/TTXVN)

Ông Mai Văn Thạch, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 8 giờ ngày 5/8, trên lòng hồ thủy điện Lai Châu, khu vực cầu Pô Lếch thuộc xã Can Hồ, huyện Mường Tè đã xảy ra vụ lật thuyền làm một người mất tích.Nạn nhân là anh Mào Văn Thành, 17 tuổi, thường trú tại khu phố 9, thị trấn Mường Tè.Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu là do thuyền của nạn nhân đang lưu thông qua khu vực cầu Pô Lếch thì bất ngờ có sạt lở đất đá trên sườn đồi ven sông Đà.Khối lượng sạt lở lớn, rộng chừng 200m đã tạo sóng nước cao khoảng 4-5m khiến thuyền bị đánh lật. Khi đó, trên thuyền có hai người là anh Mào Văn Thành và ông Mào Văn Đinh (là chú họ của nạn nhân) cùng nhiều hàng hóa.Ông Mào Văn Đinh may mắn bám được vào cây ven bờ nên thoát chết. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động phương tiện và lực lượng nỗ lực tìm kiếm anh Mào Văn Thành.Cũng theo lãnh đạo huyện Mường Tè, vào đêm 4/8, sáng 5/8 trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa to, khiến nhiều tuyến đường từ huyện đi các xã tiếp tục bị sạt lở. Giao thông giữa huyện và các xã lại tắc cục bộ.Mặc dù huyện đã huy động máy móc trực ứng cứu giao thông song với thời tiết hiện tại việc khắc phục phải mất vài ngày. Tạm thời, việc đi lại của nhân dân các xã rất khó khăn.Huyện đã chỉ đạo các xã dự trữ nhu yếu phẩm cần thiết nên không xảy ra tình trạng tăng giá hay thiếu./.