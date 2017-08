Khu vực đập chính của Thủy điện Lai Châu. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 2/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công điện hỏa tốc số 08 về việc ứng phó với mưa lớn và nước dâng do Thủy điện Lai Châu xả lũ.Đêm 1/8 và sáng 2/8, các huyện thuộc đầu nguồn sông Đà xuất hiện mưa to hơn 155mm, gây sạt lở nhiều tuyến đường, trong đó có hai người mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy và di dời 50 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở cao. Đặc biệt, mưa tại đầu nguồn đổ về khiến Nhà máy Thủy điện Lai Châu phải xả lũ khẩn cấp.Theo Báo cáo của Công ty Thủy điện Sơn La và hồ chứa Thủy điện Lai Châu đến 7 giờ ngày 2/8, hồ chứa Thủy điện Lai Châu có mực nước 294,01m, lưu lượng về 4.954m3/s, lưu lượng qua 3 tổ máy là 1.493m3/s, các cửa xả sâu, xả mặt đóng hoàn toàn; hiện tại lưu lượng về hồ và mực nước tăng dần. Công ty dự kiến sẽ mở vận hành mở cửa đập tràn xả mặt để điều tiết, duy trì mực nước dâng bình thường ở cao trình 295 m, lưu lượng xả qua tràn khoảng 2.000 m3/s đến 3.000 m3/s; tổng lưu lượng xả khoảng 3.493 m3/s đến 4.493 m3/s.Để chủ động ứng phó với tình hình xả lũ của Thủy điện Lai Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ; Công ty Thủy điện Sơn La thực hiện các nội dung sau:Công ty Thủy điện Sơn La giám sát chặt chẽ việc tích nước và xả nước của hồ chứa, có phương án xử lý đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Ủy ban Nhân dân các huyện, các xã, thị trấn trong vùng ảnh hưởng của xả lũ tăng cường chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó, bảo vệ sản xuất, sơ tán người và tài sản để đảm bảo an toàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, tình hình xả lũ; cảnh báo kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng để chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, vật liệu, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản, sản xuất và công trình. Các lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn phối hợp với chính quyền các địa phương vùng ảnh hưởng chủ động triển khai phương án ứng phó; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu…Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An cùng các ban, ngành đã có mặt tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu để trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo việc xả lũ, bảo đảm an toàn cho người dân dưới hạ lưu, đồng thời đã đi kiểm tra tại Quốc lộ 4H và tỉnh lộ 127 (tỉnh Lai Châu đi huyện Mường Tè) để chỉ đạo việc khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên gia đình bị nạn./.