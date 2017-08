Nam tài tử Chris Pratt và vợ là người đẹp Anna Faris. (Nguồn: Reuters)





Theo Hollywood Reporter, nam tài tử Chris Pratt và vợ là người đẹp Anna Faris đã tuyên bố ly thân.Đây là thông tin gây bất ngờ bởi Pratt và Faris được xem như một trong những cặp đôi hài hước và ăn ý nhất Hollywood.Tài tử của “Guardians of the Galaxy” gặp vợ từ năm 2007 khi đóng cùng bộ phim “Take Me Home Tonight.”Hai người chính thức thành hôn vào năm 2009 tại đảo Bali của Indonesia. Cặp đôi này có một cậu con trai bốn tuổi là Jack.Mọi chuyện tưởng như êm đẹp với cặp đôi Pratt-Faris song tối ngày 7/8, hai người đã đăng tải thông cáo về việc ly thân thông qua Facebook của Pratt và Instagram của Faris.“Anna và tôi rất buồn phải thông báo rằng chúng tôi chính thức ly thân về mặt pháp lý. Chúng tôi đã cố gắng trong một khoảng thời gian rất dài và kết quả khiến chúng tôi thất vọng. Con trai chúng tôi có những phụ huynh yêu nó rất nhiều, do vậy chúng tôi muốn giữ sự riêng tư và tiếp tục hướng về phía trước. Chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau, trân trọng thời gian bên nhau và tiếp tục có sự tôn trọng sâu sắc nhất cho nhau.”Anna Faris hiện đang quay loạt sitcom “Mom” và vừa lồng tiếng cho bộ phim bị giới phê bình chê tả tơi “The Emoji Movie."Trong khi đó, Chris Pratt chuẩn bị có một năm 2018 bận rộn với phần tiếp theo của “Jurassic World” và nhất là “Avengers: Infinity War 1,” nơi đội Avenger sẽ hợp sức với đội Guardians of the Galaxy chống lại kẻ thù chung Thanos.