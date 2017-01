Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe du lịch 7 chỗ ngồi. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Vào khoảng 6 giờ ngày 8/1, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh​-Long Thành​-Dầu Giây lại xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ôtô du lịch và xe tải.Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam-VECE cho biết, vào thời điểm trên, tại Km19+400, thuộc địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai) hướng Dầu Giây về Thành phố Hồ Chí Minh, xe tải biển kiểm soát 72N​-8592 do ông Nguyễn Văn Thông ( quê Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển và xe du lịch 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát 51F-526.74 do ông Nguyễn Thế Vinh ( quê Lâm Đồng) điều khiển đã đâm vào nhau.Vụ va chạm làm xe tải bị lật ngang đường ở làn ngoài của tuyến cao tốc, xe du lịch bị vỡ nát phần đầu.Vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên xe tải và xe du lịch bị hư hỏng nặng.Ngoài ra, 3 tấm hộ lan, 2 trụ đường, 2 tấm đệm của tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh​-Long Thành​-Dầu Giây bị hư hỏng.Tại hiện trường, một vết dầu loang rộng hàng trăm m2 trên mặt đường. Do xe tải bị lật và nằm chắn ngang trên tuyến ngoài của cao tốc, do đó các phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên được điều tiết đi vào làn trong.Đến khoảng 7 giờ 40 phút, VECE phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (C67 Bộ Công an) và Công an Đồng Nai đã tổ chức điều tiết giao thông, giải phóng hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.Đây là vụ tai nạn thứ 2 trong vòng 4 ngày qua trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh​-Long Thành​-Dầu Giây.Trước đó, ngày 4/1, một xe container nổ lốp đã đâm vào hai xe khách khiến 1 người chết và 18 người bị thương./.